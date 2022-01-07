Бомбические новости Ростова о летней Олимпиаде-2036, гранате и взрывном росте тарифов

Он поделился снимками, на которых видно, что большая часть подъезда залита кровью жертв. Несмотря на это, по его наблюдениям взрыв не имел достаточной ударной силы, чтобы повредить входную дверь или стекла квартиры № 27. Отдельно корреспондент отметил, что за все время журналистского расследования им не были замечены жильцы здания. Он предположил, что их либо не очень много, либо они опасаются выходить, испуганные видом крови на стенах и полу подъезда.