Бомбические новости Ростова о летней Олимпиаде-2036, гранате и взрывном росте тарифов

Наведем марафет
Самвел Аракелян, занимающий должность министра спорта Ростовской области, поделился планами на участие Ростова и региона в целом в борьбе за право принимать у себя отборочные состязания Олимпийских игр 2036 года.
Аракелян сообщил, что власти региона уже подготовили план по приведению в порядок спортивных объектов, чтобы принять спортивные соревнования международного уровня. Всего список запланированных для ремонта и строительства спортивных объектов включает в себя более 290 единиц, все работы запланировано провести в течение следующих восьми лет.
Денег не напасешься
Региональная служба по тарифам опубликовала постановление, которое увеличит стоимость проезда на электричках по ростовским маршрутам.
Документ вступит в законную силу 11 января, и уже со вторника до 26 рублей подорожает проезд между станциями от Ростова-Главного до Кизитеринки и Ростова-Западного, а также этих станций с остановочными пунктами на 1330-м километре и Каратаево.
Однако местных жителей успокоили, что рост цен, который составляет 40,5%, будет распространяться только на эти маршруты. Перемещения на электричках между другими станциями будут оплачиваться по тарифу 18,5 рубля за поездку.
Молния не бьет в одно место дважды, в отличие от гранаты
В Кировском районе Ростова в элитном доме на Береговой, 19/2 в пятницу, 7 января, произошло сразу два взрыва.
По предварительным данным, результате первого взрыва погиб Сергей Бормотов, который приехал на ПМЖ в Ростов из Донецкой Народной Республики. Тело мужчины жильцы обнаружили в лифтовой кабине на первом этаже — у пострадавшего отсутствовали кисти рук.
Второй жертвой взрыва оказался сотрудник ОМОН, который приехал на место гибели пенсионера по долгу службы и неосмотрительно взял в руки коробку со взрывчатыми веществами. После этого в результате реакции произошел второй взрыв, мужчина оказался ранен, и коллеги немедленно вызвали скорую помощь, чтобы отправить пострадавшего в ближайшую больницу.
Корреспондент RostovGazeta посетил жилой комплекс на Береговой спустя несколько часов, работы сотрудников ОМОН и инженеров-взрывотехников продолжались в течение всего дня.
Сотрудники правоохранительных органов отказались комментировать произошедшее, но позволили корреспонденту осмотреть этаж и оказаться у места второго взрыва.
«Все разбито, раскидано, все в крови. Побито там все. Получается, все внутри разорвалось (прим. внутри квартиры), даже стекла не выбило. Входная дверь не особо пострадала», — рассказал корреспондент издания.
Он поделился снимками, на которых видно, что большая часть подъезда залита кровью жертв. Несмотря на это, по его наблюдениям взрыв не имел достаточной ударной силы, чтобы повредить входную дверь или стекла квартиры № 27. Отдельно корреспондент отметил, что за все время журналистского расследования им не были замечены жильцы здания. Он предположил, что их либо не очень много, либо они опасаются выходить, испуганные видом крови на стенах и полу подъезда.