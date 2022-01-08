Пьянящие новости Ростова о лицензиях на продажу алкоголя и спасении Парамонов

«В 2020 году для оперативного реагирования на возникшие вызовы, связанные с ситуацией COVID-19, в рамках меры „лицензия автоматом“ было продлено действие более 41 тысячи лицензий и миллиона других разрешений», — рассказала о пользе системы Мария Асланова, эксперт добавила, что автоматическое продление лицензирования действует не только в сфере реализации алкогольной продукции, но и других сферах торговли.