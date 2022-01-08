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Пьянящие новости Ростова о лицензиях на продажу алкоголя и спасении Парамонов

8 января 15:01
Фото: Pexels.com
Жителей Ростовской области ожидает рост тарифов на электроснабжение, предприниматели смогут избежать трудностей с продлением лицензий на продажу алкоголя, а в Ростове увековечили Парамоновские склады в цифре. Картина дня в RostovGazeta.

Необоснованное обогащение

В Ростовской области летом ожидается очередное повышение тарифов на коммунальные услуги, в этот раз следом за водой и тарифом на отопление возрастет стоимость услуг электроснабжения. Тарифы вырастут на 4%, новый тарифный план будет действовать с 1 июля 2022 года.

Фото: Pexels.com

Несмотря на то, что этот тариф на 1% ниже прогнозируемого, ростовчане не удовлетворены самим фактом увеличения стоимости энергообеспечения.

Жители утверждают, что даже лишние 4% — слишком много для того уровня услуг, что предлагают поставщики электроэнергии. Ростовчане считают, что для повышения цен на услугу нужно экономическое обоснование, например, затраты на строительство новой станции, замена энергоблоков или оплата персоналу энергоснабжающих организаций.

Запечатлеть миг в вечности

Общественники организации парк-музей «Парамоны» рассказали о специалисте, который провел процедуру лазерного сканирования и создал трехмерную копию пространства Парамоновских складов.

Общественники утверждают, что благодаря детальной съемке, которую произвел ростовчанин, двухсотлетний памятник культурного наследия удастся сохранить, а в случае необходимости — и восстановить во всех деталях

Фото: Парк-музей "ПАРАМОНЫ". Ростов.

«Цифровой двойник склада позволит к тому же чётко связать склад с ландшафтом и рационально проложить коммуникации при реставрации старинного здания», — рассказали о преимуществах съемки представители общественной организации.

Никакой бюрократии

Юрист Мария Асланова рассказала корреспонденту, что обеспечение автоматического лицензирования алкогольной продукции в 2022 году стало возможным благодаря инструменту «лицензия автоматом», который использовали в течение последних двух лет. Женщина объяснила, что благодаря этой системе в текущем году удастся продлить более десяти тысяч разрешений.

Данный инструмент был подготовлен Министерством экономического развития России, которое хотело поддержать бизнес в условиях первого тяжелого года пандемии коронавируса. В 2020 году неблагоприятная эпидобстановка создала обстоятельства, в которых было необходимо сократить издержки бизнеса и контакты предпринимателей с представителями органов власти.

Фото: pexels.com

«В 2020 году для оперативного реагирования на возникшие вызовы, связанные с ситуацией COVID-19, в рамках меры „лицензия автоматом“ было продлено действие более 41 тысячи лицензий и миллиона других разрешений», — рассказала о пользе системы Мария Асланова, эксперт добавила, что автоматическое продление лицензирования действует не только в сфере реализации алкогольной продукции, но и других сферах торговли.

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