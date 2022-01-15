«Плюс к раскрываемости»: В Ростове обсуждают дело о взрыве на Береговой

Ростовчане однако посчитали эту версию несостоятельной. По их мнению, очень сомнительно, что обычный пенсионер, который подрабатывал ремонтом, мог иметь долю в бизнесе с высокой маржинальностью. Кроме того, возбуждение уголовного дела в отношении Бормотова кажется им странной мерой, поскольку подозреваемый или обвиняемый подрывник скончался в день планируемого покушения.