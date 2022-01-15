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«Плюс к раскрываемости»: В Ростове обсуждают дело о взрыве на Береговой

15 января 17:30
Фото: RostovGazeta
Жители Ростова-на-Дону считают подозрительной историю с местью бывшему бизнес-партнеру от пенсионера с территорий Донбасса, комментарии появились в социальных сетях.

На днях стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на улице Береговой, 19/2, в котором погиб пожилой рабочий, занимавшийся ремонтом в квартире жилого комплекса.

По предварительной версии взрыв был результатом попытки организовать покушение на жизнь бывшего партнера по бизнесу, который задолжал подрывнику около 300 миллионов рублей.

Ростовчане однако посчитали эту версию несостоятельной. По их мнению, очень сомнительно, что обычный пенсионер, который подрабатывал ремонтом, мог иметь долю в бизнесе с высокой маржинальностью. Кроме того, возбуждение уголовного дела в отношении Бормотова кажется им странной мерой, поскольку подозреваемый или обвиняемый подрывник скончался в день планируемого покушения.

Что-то я почему-то на стороне этого погибшего. Наверное, действительно сильно его кинули, если пошёл на такое», — прокомментировали новый виток в расследовании взрыва горожане.

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