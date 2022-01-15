В Ростове следователи возбудили уголовное дело из-за взрывов на Береговой 7 января

Источник из правоохранительных органов Ростовской области сообщил, что сейчас сотрудники СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия при участии сотрудников полиции и ФСБ.
По предварительной версии следователей, о которой рассказал источник, пожилой мужчина, погибший во время первого взрыва, имел военное прошлое и хотел свести счеты со своим бывшим компаньоном с помощью самодельной взрывчатки. Причиной кровной мести стали денежные средства, которые по мнению Сергея Бормотова составляли около 300 миллионов рублей.
Напомним, в результате двух взрывов на Береговой умер пенсионер и оказался покалечен сотрудник ОМОН.