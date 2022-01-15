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В Ростове следователи возбудили уголовное дело из-за взрывов на Береговой 7 января

15 января 12:15
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
В Ростове сотрудниками следственного комитета возбуждено дело о взрывах, которые прозвучали в жилом комплексе на Береговой 7 января, об этом сообщил портал ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Источник из правоохранительных органов Ростовской области сообщил, что сейчас сотрудники СУ СК РФ по Ростовской области возбудили уголовное дело. В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия при участии сотрудников полиции и ФСБ.

По предварительной версии следователей, о которой рассказал источник, пожилой мужчина, погибший во время первого взрыва, имел военное прошлое и хотел свести счеты со своим бывшим компаньоном с помощью самодельной взрывчатки. Причиной кровной мести стали денежные средства, которые по мнению Сергея Бормотова составляли около 300 миллионов рублей.

Напомним, в результате двух взрывов на Береговой умер пенсионер и оказался покалечен сотрудник ОМОН.

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#Новости#Происшествия
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