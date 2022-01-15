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Ростовские новости о потопе на Дону и кровной мести обманутого пенсионера

15 января 15:02
Фото: Pexels.com
В Ростовской области из-за ураганного ветра затопило более 40 домовладений, в Ростове жителей ждут перебои с электроснабжением, а взрыв СВУ в доме на Береговой оказался вендеттой. Картина дня в RostovGazeta.

Счастливый случай

Ночью на субботу, 15 января, по Ростовской области пронеслась настоящая буря, которая принесла в Азовский район нагон речной воды Дона.

В результате непогоды затопленными оказались 45 частных домовладений, расположенных в низине донской степи.

Фото: Pexels.com

Пресс-служба УМЧС Ростовской области сообщила, что жители пяти хуторов, которые оказались подтоплены водой, не заявляли о затоплениях самих домов, поэтому точно известно, что вода заполнила лишь земельные участки вокруг жилых строений.

Сейчас сотрудники МЧС проверяют подворья хуторов в Азовском районе, чтобы удостовериться в отсутствии рисков для местных жителей. В состав мониторинговой группы вошли 17 человек.

Кровная месть

СМИ сообщили, что взрыв, который прозвучал на Рождество 7 января на улице Береговой, произошел из-за попытки погибшего отомстить своему бывшему компаньону.

Фото: RostovGazeta

Предположительно, умерший пытался совершить покушение на владельца квартиры, которому пенсионер делал ремонт. Издание выяснило, что раньше пенсионер и владелец были партнерами по бизнесу. Предметом раздора стали деньги, которые владелец квартиры задолжал несостоявшемуся мстителю.

Запасайте свечи

В течение рабочей недели с понедельника, 17 января, по пятницу, 21 января, ростовчан ожидают плановые отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами специалистов «Донэнерго».

В понедельник без света останутся жители Ворошиловского и Первомайского района, в частности улиц Евдокимова, Грекова, Чкалова, Полторацкого и других улиц в районах поселка Орджоникидзе и стадиона СКА.

Фото: Pexels.com

Во вторник, 18 января, электроэнергию отключат по улицам Каяльской, Путевой, Калужской в нижней части Пролетарского района города. В среду отключения пройдут как в Пролетарском, так и в Кировском и Октябрьском районе по улицам 19-я Линия, Мясникова, Нагибина и Красноармейская.

Полный график отключений можно посмотреть по ссылке.

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