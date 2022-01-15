Ростовские новости о потопе на Дону и кровной мести обманутого пенсионера

Счастливый случай
Ночью на субботу, 15 января, по Ростовской области пронеслась настоящая буря, которая принесла в Азовский район нагон речной воды Дона.
В результате непогоды затопленными оказались 45 частных домовладений, расположенных в низине донской степи.
Пресс-служба УМЧС Ростовской области сообщила, что жители пяти хуторов, которые оказались подтоплены водой, не заявляли о затоплениях самих домов, поэтому точно известно, что вода заполнила лишь земельные участки вокруг жилых строений.
Сейчас сотрудники МЧС проверяют подворья хуторов в Азовском районе, чтобы удостовериться в отсутствии рисков для местных жителей. В состав мониторинговой группы вошли 17 человек.
Кровная месть
СМИ сообщили, что взрыв, который прозвучал на Рождество 7 января на улице Береговой, произошел из-за попытки погибшего отомстить своему бывшему компаньону.
Предположительно, умерший пытался совершить покушение на владельца квартиры, которому пенсионер делал ремонт. Издание выяснило, что раньше пенсионер и владелец были партнерами по бизнесу. Предметом раздора стали деньги, которые владелец квартиры задолжал несостоявшемуся мстителю.
Запасайте свечи
В течение рабочей недели с понедельника, 17 января, по пятницу, 21 января, ростовчан ожидают плановые отключения электроэнергии, связанные с ремонтными работами специалистов «Донэнерго».
В понедельник без света останутся жители Ворошиловского и Первомайского района, в частности улиц Евдокимова, Грекова, Чкалова, Полторацкого и других улиц в районах поселка Орджоникидзе и стадиона СКА.
Во вторник, 18 января, электроэнергию отключат по улицам Каяльской, Путевой, Калужской в нижней части Пролетарского района города. В среду отключения пройдут как в Пролетарском, так и в Кировском и Октябрьском районе по улицам 19-я Линия, Мясникова, Нагибина и Красноармейская.