Ростовские новости о потопе на Дону и кровной мести обманутого пенсионера

Во вторник, 18 января, электроэнергию отключат по улицам Каяльской, Путевой, Калужской в нижней части Пролетарского района города. В среду отключения пройдут как в Пролетарском, так и в Кировском и Октябрьском районе по улицам 19-я Линия, Мясникова, Нагибина и Красноармейская.