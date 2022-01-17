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В Ростове висящие провода на Малиновского уже несколько дней угрожают жизни прохожих

17 января 14:20
Фото: etorostovnadonu/vk.com
В Ростове после бури, прошедшей по городу 14 января, линии электропередач опасно обвисли к земле на остановке по улице Малиновского, 70, сообщения об этом появились в соцсетях.

Один из ростовчан сообщил, что на остановочном комплексе на Малиновского, 70 около гипермаркета «О’кей» провод опасно провис к земле. Ростовчанин призвал власти обратить внимание на провод, который висит в один уровень с человеческим ростом и может нести потенциальную опасность для горожан, ожидающих свой транспорт на остановке.

Однако другие ростовчане отнеслись к сообщению равнодушно, заметив, что линия электропитания никому не мешает.

«Да что там провод (а точнее — кабель), его подтянут и всего делов. А вот отключенные светофоры стоят десять лет уже, с момента ликвидации перехода и открытия пешеходного моста — самое время прокуратуре заняться изучением вопроса об умышленном доведении оборудования до неликвида», — заметил один из горожан, пока второй предположил, что теперь кабель срежут и продадут как цветной металл.

Ранее в Ростовской области из-за штормового ветра были уничтожены новогодние декорации, а также оказались подтоплены и обесточены населенные пункты.

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