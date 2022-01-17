В Ростове висящие провода на Малиновского уже несколько дней угрожают жизни прохожих

«Да что там провод (а точнее — кабель), его подтянут и всего делов. А вот отключенные светофоры стоят десять лет уже, с момента ликвидации перехода и открытия пешеходного моста — самое время прокуратуре заняться изучением вопроса об умышленном доведении оборудования до неликвида», — заметил один из горожан, пока второй предположил, что теперь кабель срежут и продадут как цветной металл.