В Ростове висящие провода на Малиновского уже несколько дней угрожают жизни прохожих

Один из ростовчан сообщил, что на остановочном комплексе на Малиновского, 70 около гипермаркета «О’кей» провод опасно провис к земле. Ростовчанин призвал власти обратить внимание на провод, который висит в один уровень с человеческим ростом и может нести потенциальную опасность для горожан, ожидающих свой транспорт на остановке.
Однако другие ростовчане отнеслись к сообщению равнодушно, заметив, что линия электропитания никому не мешает.
«Да что там провод (а точнее — кабель), его подтянут и всего делов. А вот отключенные светофоры стоят десять лет уже, с момента ликвидации перехода и открытия пешеходного моста — самое время прокуратуре заняться изучением вопроса об умышленном доведении оборудования до неликвида», — заметил один из горожан, пока второй предположил, что теперь кабель срежут и продадут как цветной металл.
Ранее в Ростовской области из-за штормового ветра были уничтожены новогодние декорации, а также оказались подтоплены и обесточены населенные пункты.