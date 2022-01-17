Ветер в Ростовской области усилится до 65 километров в час с 17 января

Температура воздуха ночью в Ростовской области при прояснениях может достигнуть отметки в минус 15 градусов.
На вторник, 18 января, синоптики прогнозировали в Ростове осадки в виде мокрого снега. Температура днем может составить плюс один градус.
Стоит отметить, что ураганный ветер в Ростове на прошлой неделе уже стал причиной обрушения балкона дома на автомобиль. Также ветер уронил две новогодние елки и большую светящуюся праздничную конструкцию в виде часов.
Напомним, с 14 на 15 января в Ростовской области в населенном пункте Зимовники ветром сорвало часть крыши со здания отдела полиции. Она упала на припаркованные рядом со зданием автомобили.