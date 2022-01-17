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Ветер в Ростовской области усилится до 65 километров в час с 17 января

17 января 08:15
Фото: Mayastar Lavi/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону днем, 17 января, ожидается усиление ветра до 15−19 метров в секунду, сообщили в ростовском гидрометцентре.

Температура воздуха ночью в Ростовской области при прояснениях может достигнуть отметки в минус 15 градусов.

На вторник, 18 января, синоптики прогнозировали в Ростове осадки в виде мокрого снега. Температура днем может составить плюс один градус.

Стоит отметить, что ураганный ветер в Ростове на прошлой неделе уже стал причиной обрушения балкона дома на автомобиль. Также ветер уронил две новогодние елки и большую светящуюся праздничную конструкцию в виде часов.

Напомним, с 14 на 15 января в Ростовской области в населенном пункте Зимовники ветром сорвало часть крыши со здания отдела полиции. Она упала на припаркованные рядом со зданием автомобили.

Подробнее о том, как регион справился с последствиями стихии, читайте в материале RostovGazeta.

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