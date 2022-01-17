Взрывные новости Ростовской области о минировании школ и ценах на проезд до Платова

В числе школ, что получили угрозы от неизвестных, было 85 школ Ростова-на-Дону и 21 школа Новочеркасска. В редакцию RostovGazeta попал полный текст письма, в котором неизвестный подрывник выражает ненависть по отношению к школам и учащимся в них детям, после чего обещает взорвать здание и создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.