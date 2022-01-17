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Взрывные новости Ростовской области о минировании школ и ценах на проезд до Платова

17 января 15:02
Фото: pressfoto/freepik.com
В Ростовской области сообщения о минировании получили десятки школ, а в Ростове приступили к проектным работам по строительству трамвая и повысили цены на проезд до аэропорта Платов. Картина дня в RostovGazeta.

Угрозы и саботаж

В Ростовской области десятки образовательных учреждений получили письма с угрозами, в сообщениях было указано, что здания заминированы.

Сообщения о минировании начали поступать в 06.25 мск понедельника, 17 января. В результате этих сообщений в школы направили полицейских, сотрудников служб спасения и кинологов, которые проверяли здания на наличие взрывных устройств, однако проверки ничего не выявили, и школы продолжили образовательный процесс в штатном режиме.

Фото: Соцсети

В числе школ, что получили угрозы от неизвестных, было 85 школ Ростова-на-Дону и 21 школа Новочеркасска. В редакцию RostovGazeta попал полный текст письма, в котором неизвестный подрывник выражает ненависть по отношению к школам и учащимся в них детям, после чего обещает взорвать здание и создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Отдельная статья бюджета для туристов

В январе стало известно, что автобус № 700, который обеспечивает транспортное сообщение Ростова с аэропортом Платов, поднимет тариф на пассажироперевозки.

Стоимость проезда поднимется на 25% по отношению к действующему тарифу и составит 150 рублей за проезд в одну сторону, благодаря чему повышение тарифа за 2021 год составит ровно 50%.

Вместе с этим сообщается, что уже три месяца с пассажиров маршрута № 700 взимается дополнительная плата в размере 50 рублей, которую каждый пассажир отдает за свой багаж. Это правило действует даже в том случае, если транспортное средство не оборудовано багажным отсеком.

Фото: Медиахолдинг1Mi

Глаза боятся, а руки делают

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко официально объявил начало проектных работ по строительству скоростного трамвая.

Подрядчик уже получил разрешение на работы, поэтому теперь будет разработана необходимая документация по проектированию и межеванию территорий, где пройдет трамвайная сеть.

Ожидается, что трамвайные линии станут заменой нереализованного проекта метро и обеспечат связь спальных районов с центров города. Общая протяженность новой транспортной сети составит 76,8 километра к тем 46 километрам, что планируют реконструировать.

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