Взрывные новости Ростовской области о минировании школ и ценах на проезд до Платова

В Ростовской области десятки образовательных учреждений получили письма с угрозами, в сообщениях было указано, что здания заминированы.
Сообщения о минировании начали поступать в 06.25 мск понедельника, 17 января. В результате этих сообщений в школы направили полицейских, сотрудников служб спасения и кинологов, которые проверяли здания на наличие взрывных устройств, однако проверки ничего не выявили, и школы продолжили образовательный процесс в штатном режиме.
В числе школ, что получили угрозы от неизвестных, было 85 школ Ростова-на-Дону и 21 школа Новочеркасска. В редакцию RostovGazeta попал полный текст письма, в котором неизвестный подрывник выражает ненависть по отношению к школам и учащимся в них детям, после чего обещает взорвать здание и создать угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.
В январе стало известно, что автобус № 700, который обеспечивает транспортное сообщение Ростова с аэропортом Платов, поднимет тариф на пассажироперевозки.
Стоимость проезда поднимется на 25% по отношению к действующему тарифу и составит 150 рублей за проезд в одну сторону, благодаря чему повышение тарифа за 2021 год составит ровно 50%.
Вместе с этим сообщается, что уже три месяца с пассажиров маршрута № 700 взимается дополнительная плата в размере 50 рублей, которую каждый пассажир отдает за свой багаж. Это правило действует даже в том случае, если транспортное средство не оборудовано багажным отсеком.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко официально объявил начало проектных работ по строительству скоростного трамвая.
Подрядчик уже получил разрешение на работы, поэтому теперь будет разработана необходимая документация по проектированию и межеванию территорий, где пройдет трамвайная сеть.
Ожидается, что трамвайные линии станут заменой нереализованного проекта метро и обеспечат связь спальных районов с центров города. Общая протяженность новой транспортной сети составит 76,8 километра к тем 46 километрам, что планируют реконструировать.