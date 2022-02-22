Что изменилось в Ростовской области после признания Путиным ДНР и ЛНР

Поток беженцев пока не остановился, за последние сутки прибыли снова 20 тысяч человек. Всего границу с Россией пересекли более 80 жителей ЛНР и ДНР.
Людей селят в подготовленных пунктах временного размещения, их обеспечивают питанием, медикаментами и связью. Каждому выплатят 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация людей завершится в тот момент, когда будет обеспечена безопасность. По его словам, говорить об этом пока рано.
«У нас есть разработанный сценарий, по нему мы и будем работать. Это позволит вывезти как можно больше женщин, детей и пенсионеров», — прокомментировал Пушилин.
На данный момент в пунктах временного размещения находятся более семи тысяч прибывших, в том числе 3,2 тысячи детей. В другие регионы отправили 11 тысяч граждан, им окажут всю необходимую помощь.
Планируется, что с 28 февраля дети из числа беженцев пойдут в школы в Ростовской области.
Эвакуированные из ДНР и ЛНР смогут получить статус вынужденных переселенцев или лиц, получивших временное убежище.
Собственный корреспондент RostovGazeta в Донецке рассказал, что ситуация в Донбассе сильно поменялась. По его словам, ночью перестали греметь взрывы, а некоторые жители, несмотря на действующий комендантский час, даже вышли на улицы праздновать.