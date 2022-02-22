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Что изменилось в Ростовской области после признания Путиным ДНР и ЛНР

22 февраля 15:21
Фото: Луганск Информ Центр
Президент России Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской республик, а также выразил готовность оказать им помощь. Что изменилось в Ростовской области и рядом с границей, в материале RostovGazeta.

Беженцы прибывают

Поток беженцев пока не остановился, за последние сутки прибыли снова 20 тысяч человек. Всего границу с Россией пересекли более 80 жителей ЛНР и ДНР.

Людей селят в подготовленных пунктах временного размещения, их обеспечивают питанием, медикаментами и связью. Каждому выплатят 10 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.

Фото: Министерство обороны России

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что эвакуация людей завершится в тот момент, когда будет обеспечена безопасность. По его словам, говорить об этом пока рано.

«У нас есть разработанный сценарий, по нему мы и будем работать. Это позволит вывезти как можно больше женщин, детей и пенсионеров», — прокомментировал Пушилин.

Размещение в ПВР

На данный момент в пунктах временного размещения находятся более семи тысяч прибывших, в том числе 3,2 тысячи детей. В другие регионы отправили 11 тысяч граждан, им окажут всю необходимую помощь.

Планируется, что с 28 февраля дети из числа беженцев пойдут в школы в Ростовской области.

Денис Пушилин
Фото: kremlin.ru

Эвакуированные из ДНР и ЛНР смогут получить статус вынужденных переселенцев или лиц, получивших временное убежище.

Прекращение стрельбы

Собственный корреспондент RostovGazeta в Донецке рассказал, что ситуация в Донбассе сильно поменялась. По его словам, ночью перестали греметь взрывы, а некоторые жители, несмотря на действующий комендантский час, даже вышли на улицы праздновать.

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