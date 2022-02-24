Минтранс оперативно вывезет из Ростова и других городов Юга России всех желающих

Напомним, власти Луганска восстановили прямые железнодорожные сообщения в Ростов, которые были прекращены со столицей ЛНР восемь лет назад. В сторону Ростова-на-Дону уже отправлены два состава с беженцами. В общей сложности железнодорожное сообщение будет организовано с 12 городами РФ.