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Posted 24 февраля 2022, 10:02

Published 24 февраля 2022, 10:02

Modified 18 сентября 2022, 14:49

Updated 18 сентября 2022, 14:49

Минтранс оперативно вывезет из Ростова и других городов Юга России всех желающих

Минтранс оперативно вывезет из Ростова и других городов Юга России всех желающих

24 февраля 2022, 10:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Минтранс РФ пообещал организовать вывоз всех желающих из Ростова и других городов юга страны, сообщили в ведомстве.

Всех, кому это необходимо, будут вывозить поездами и автобусами. Такое решение было принято в связи с приостановкой авиационного сообщения.

«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что к данной работе будут привлечены соответствующие службы и волонтеры. Для организации всех процессов был создан оперативный штаб, который возглавил глава Минтранса.

Стоит отметить, что с 24 февраля до 2 марта в ряде городов на юге России было временно прекращено авиасообщение.

Напомним, власти Луганска восстановили прямые железнодорожные сообщения в Ростов, которые были прекращены со столицей ЛНР восемь лет назад. В сторону Ростова-на-Дону уже отправлены два состава с беженцами. В общей сложности железнодорожное сообщение будет организовано с 12 городами РФ.

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