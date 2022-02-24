Минтранс оперативно вывезет из Ростова и других городов Юга России всех желающих

Posted 24 февраля 2022, 10:02
Published 24 февраля 2022, 10:02
Modified 18 сентября 2022, 14:49
Updated 18 сентября 2022, 14:49
Всех, кому это необходимо, будут вывозить поездами и автобусами. Такое решение было принято в связи с приостановкой авиационного сообщения.
«Имеющихся транспортных ресурсов достаточно для осуществления запланированных действий. Вся необходимая помощь на местах будет оказана», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что к данной работе будут привлечены соответствующие службы и волонтеры. Для организации всех процессов был создан оперативный штаб, который возглавил глава Минтранса.
Стоит отметить, что с 24 февраля до 2 марта в ряде городов на юге России было временно прекращено авиасообщение.
Напомним, власти Луганска восстановили прямые железнодорожные сообщения в Ростов, которые были прекращены со столицей ЛНР восемь лет назад. В сторону Ростова-на-Дону уже отправлены два состава с беженцами. В общей сложности железнодорожное сообщение будет организовано с 12 городами РФ.