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Posted 3 мая 2022, 16:53

Published 3 мая 2022, 16:53

Modified 11 сентября 2022, 09:27

Updated 11 сентября 2022, 09:27

Ростовская область вымирает целыми поселками, а ростовчане назвали цену счастья

Ростовская область вымирает целыми поселками, а ростовчане назвали цену счастья

3 мая 2022, 16:53
Фото: 1MI.
Стало известно, каким будет лето в этом году в Ростовской области, регион начал стремительно вымирать, а жители Ростова назвали сумму, которой им не хватает для счастья. Картина дня в RostovGazeta.

«Тополиный пух, жара, июль»

По предварительному прогнозу синоптиков, начало лета в Ростовской области будет соответствовать климатическим нормам.

Так, в июне средняя температура воздуха составит +26 градусов. Осадков тоже будет не больше, чем обычно.

Июль может быть засушливым и теплым. А в августе синоптики обещают жару.

Сколько нужно для счастья

Согласно исследованию одного из популярных сервисов по поиску работы и подбору сотрудников, ростовчанам для счастья нужно получать в месяц 200 тысяч рублей.

Это на 10 тысяч больше, чем в среднем по стране. А вот москвичи хотели бы получать зарплату на 30 тысяч больше, чем жители Ростова. Во Владивостоке жителям для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц. В итоге ростовчане оказались по денежным запросам на третьем месте.

Стоит отметить, что мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам.

Они бы были не прочь получать 216 тысяч рублей, а женщины - 166 тысяч рублей.

Самые большие запросы у граждан в возрастной группе от 35 до 44 лет. Их предел мечтаний - 214 тысяч рублей в месяц.

Поселок в месяц

В Ростовской области естественная убыль населения за январь-март текущего года составила 10 830 человек. Такие данные приводит Росстат.

Если в среднем в одном поселке проживает более 3 тысяч человек, то получается, что в месяц в Ростовской области вымирает население одного поселка.

При этом в прошлом году естественная убыль населения в регионе составляла 9984 человека.

Также сообщается, что в марте 2022 года в Ростовской области снизилась рождаемость более чем на 11% по сравнению с мартом 2021 года.

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