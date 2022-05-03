Ростовская область вымирает целыми поселками, а ростовчане назвали цену счастья

Это на 10 тысяч больше, чем в среднем по стране. А вот москвичи хотели бы получать зарплату на 30 тысяч больше, чем жители Ростова. Во Владивостоке жителям для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц. В итоге ростовчане оказались по денежным запросам на третьем месте.