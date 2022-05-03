Ростовская область вымирает целыми поселками, а ростовчане назвали цену счастья

Posted 3 мая 2022, 16:53
Published 3 мая 2022, 16:53
Modified 11 сентября 2022, 09:27
Updated 11 сентября 2022, 09:27
«Тополиный пух, жара, июль»
По предварительному прогнозу синоптиков, начало лета в Ростовской области будет соответствовать климатическим нормам.
Так, в июне средняя температура воздуха составит +26 градусов. Осадков тоже будет не больше, чем обычно.
Июль может быть засушливым и теплым. А в августе синоптики обещают жару.
Сколько нужно для счастья
Согласно исследованию одного из популярных сервисов по поиску работы и подбору сотрудников, ростовчанам для счастья нужно получать в месяц 200 тысяч рублей.
Это на 10 тысяч больше, чем в среднем по стране. А вот москвичи хотели бы получать зарплату на 30 тысяч больше, чем жители Ростова. Во Владивостоке жителям для счастья необходимо 205 тысяч рублей в месяц. В итоге ростовчане оказались по денежным запросам на третьем месте.
Стоит отметить, что мужчинам для счастья нужно больше, чем женщинам.
Они бы были не прочь получать 216 тысяч рублей, а женщины - 166 тысяч рублей.
Самые большие запросы у граждан в возрастной группе от 35 до 44 лет. Их предел мечтаний - 214 тысяч рублей в месяц.
Поселок в месяц
В Ростовской области естественная убыль населения за январь-март текущего года составила 10 830 человек. Такие данные приводит Росстат.
Если в среднем в одном поселке проживает более 3 тысяч человек, то получается, что в месяц в Ростовской области вымирает население одного поселка.
При этом в прошлом году естественная убыль населения в регионе составляла 9984 человека.
Также сообщается, что в марте 2022 года в Ростовской области снизилась рождаемость более чем на 11% по сравнению с мартом 2021 года.