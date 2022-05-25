Военный эксперт заявил о подготовке трех «котлов» для разгрома ВСУ на Донбассе

Военный эксперт Константин Сивков прогнозирует разгром ВСУ с помощью трех котлов на территории Донбасса, об этом сообщил портал «360».
Зампрезидента Академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков предполагает, что в планах российских военнослужащих разделить ВСУ с помощью котлов, используя ту же стратегию, что применяли для освобождения Мариуполя.
Он рассказал, что в настоящий момент объединенные Вооруженные илы России и ЛДНР создают локальные окружения около Марьинки и Авдеевки, а также замыкают в кольцо силы противника под Северодонецком. Сивков объяснил, что чаще всего это небольшие группировки от трех до восьми тысяч человек, которые в дальнейшем либо будут должны сдаться в плен, либо будут уничтожены.
«Нам нужно их выбить, выдавить из этого укрепрайона, чтобы потом в поле их можно было уничтожать на маршрутах движения», — пояснил Сивков.
По его мнению именно районы Марьевки, Авдеевки и Северодонецка станут котлами, при этом эксперт предполагает, что еще один могут создать под Лисичанском.