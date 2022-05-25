Военный эксперт заявил о подготовке трех «котлов» для разгрома ВСУ на Донбассе

Он рассказал, что в настоящий момент объединенные Вооруженные илы России и ЛДНР создают локальные окружения около Марьинки и Авдеевки, а также замыкают в кольцо силы противника под Северодонецком. Сивков объяснил, что чаще всего это небольшие группировки от трех до восьми тысяч человек, которые в дальнейшем либо будут должны сдаться в плен, либо будут уничтожены.