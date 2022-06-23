Донской губернатор обнулил сроки, а для алиментщиков придумали наказание

«Автодор» рассказал о ремонте на 1087-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Он начнется 15 июня и продлится как минимум год. Движения на данном участке трассы будет невозможным. Автолюбителям рекомендуют уже сейчас начать продумывать альтернативные пути передвижения. В качестве замены им предлагается развязка между Койсугским и Залесьем на 1090-м километре в направлении Аксая. Также можно воспользоваться Сальским кольцом на 1085-м километре в направлении Краснодара.