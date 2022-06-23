Донской губернатор обнулил сроки, а для алиментщиков придумали наказание

Губернатор Василий Голубев сможет переизбираться на должность неограниченное количество раз. Такое решение было принято на очередном заседании Заксобрания. Донские парламентарии проголосовали за внесение изменений в закон о выборах главы области. Также губернатор теперь не может быть снят с должности по требованиям своих избирателей.
Таким образом, Василий Голубев сможет снова участвовать в губернаторских выборах в 2025 году.
Напомним, что действующий губернатор стоит во главе донского региона уже 12 лет.
«Автодор» рассказал о ремонте на 1087-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Он начнется 15 июня и продлится как минимум год. Движения на данном участке трассы будет невозможным. Автолюбителям рекомендуют уже сейчас начать продумывать альтернативные пути передвижения. В качестве замены им предлагается развязка между Койсугским и Залесьем на 1090-м километре в направлении Аксая. Также можно воспользоваться Сальским кольцом на 1085-м километре в направлении Краснодара.
В ходе реконструкции участка федеральной трассы М-4 »Дон» будут затянуты деформационные швы, обновлены балки, опоры, конусы.
23 июня на очередном заседании Заксобрания региона детский омбудсмен Ирина Черкасова предложила привлечь к выплате задолженностей по алиментам родственников или работодателя неплательщика. Эта мера будет применяться в том случае, если должник приобретает имущество в пользу родственников, при этом не платя алименты. Также мера коснется работодателя, в случае сокрытия им реального дохода безответственного родителя.
В пользу такой инициативы говорит статистика. Только 2205 детей из 4019 получают положенные им алименты, а более полутора тысяч родителей-должников находится в розыске.