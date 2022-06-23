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Донской губернатор обнулил сроки, а для алиментщиков придумали наказание

23 июня 15:38
Фото: donland.ru
В Ростовской области губернатор получил возможность переизбираться неограниченное количество раз, участок трассы М-4 «Дон» закроют минимум на год, дети же смогут получить алименты от родственников или работодателя нерадивого родителя.

Бессрочный срок

Губернатор Василий Голубев сможет переизбираться на должность неограниченное количество раз. Такое решение было принято на очередном заседании Заксобрания. Донские парламентарии проголосовали за внесение изменений в закон о выборах главы области. Также губернатор теперь не может быть снят с должности по требованиям своих избирателей.

Таким образом, Василий Голубев сможет снова участвовать в губернаторских выборах в 2025 году.

Напомним, что действующий губернатор стоит во главе донского региона уже 12 лет.

Ремонт на федеральной трассе

«Автодор» рассказал о ремонте на 1087-м километре федеральной трассы М-4 «Дон». Он начнется 15 июня и продлится как минимум год. Движения на данном участке трассы будет невозможным. Автолюбителям рекомендуют уже сейчас начать продумывать альтернативные пути передвижения. В качестве замены им предлагается развязка между Койсугским и Залесьем на 1090-м километре в направлении Аксая. Также можно воспользоваться Сальским кольцом на 1085-м километре в направлении Краснодара.

В ходе реконструкции участка федеральной трассы М-4 »Дон» будут затянуты деформационные швы, обновлены балки, опоры, конусы.

Алименты заплатят родственники

23 июня на очередном заседании Заксобрания региона детский омбудсмен Ирина Черкасова предложила привлечь к выплате задолженностей по алиментам родственников или работодателя неплательщика. Эта мера будет применяться в том случае, если должник приобретает имущество в пользу родственников, при этом не платя алименты. Также мера коснется работодателя, в случае сокрытия им реального дохода безответственного родителя.

В пользу такой инициативы говорит статистика. Только 2205 детей из 4019 получают положенные им алименты, а более полутора тысяч родителей-должников находится в розыске.

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