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9-летний мальчик погиб после ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 10 июля

10 июля 18:46
Фото: УГИБДД по РО
В Ростовской области в воскресенье, 10 июля, перевернулась машина, из-за чего погиб девятилетний ребенок, сообщили в УГИБДД по региону.

На трассе М-4 «Дон» водитель Opel Meriva ехала из Нижегородской области в Крым. Из-за потери контроля над управлением она врезалась в ограждение.

Это привело к опрокидыванию транспорта. В больницу доставили девятилетнего мальчика, где он скончался.

Травмы также получил его отец, о его состоянии информации нет. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.

Известно, что 49-летняя водитель получила права в марте 2022 года. В ГИБДД неопытных автолюбителей призвали в первое время отказаться от поездок на дальние расстояния.

Ранее водитель маршрутного такси принял роды у беременной пассажирки.

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#Новости#Происшествия
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