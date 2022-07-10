9-летний мальчик погиб после ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области 10 июля

На трассе М-4 «Дон» водитель Opel Meriva ехала из Нижегородской области в Крым. Из-за потери контроля над управлением она врезалась в ограждение.
Это привело к опрокидыванию транспорта. В больницу доставили девятилетнего мальчика, где он скончался.
Травмы также получил его отец, о его состоянии информации нет. Сейчас выясняются все обстоятельства аварии.
Известно, что 49-летняя водитель получила права в марте 2022 года. В ГИБДД неопытных автолюбителей призвали в первое время отказаться от поездок на дальние расстояния.