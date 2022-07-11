В Ростов после дождей 11 июля придет тридцатиградусная жара

Напомним, в понедельник метеорологи сообщили о сильных дождях, которые накроют Ростов-на-Дону в начале рабочей недели.
Однако уже со вторника погода изменится, ожидается, что уже 12 июля небо прояснится, а солнце прогреет воздух до +30 градусов. При этом скорость ветра составит до семи метров в секунду, а ночью похолодает до +18 градусов.
В последующие дни рабочей недели также будет держаться ясная погода с температурой воздуха от +29 до +32 градусов, а вот на выходных 16 и 17 июля возможны дожди.
Из-за этого жара должна вновь ослабнуть, а температура опуститься до +27-28 градусов.