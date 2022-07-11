rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростов после дождей 11 июля придет тридцатиградусная жара

11 июля 09:11
Фото: ГУ МЧС РФ по Ростовской области
В Ростове на смену дождям 11 июля придет жаркая погода с температурой воздуха до +32 градусов, об этом сообщили в гидрометцентре.

Напомним, в понедельник метеорологи сообщили о сильных дождях, которые накроют Ростов-на-Дону в начале рабочей недели.

Однако уже со вторника погода изменится, ожидается, что уже 12 июля небо прояснится, а солнце прогреет воздух до +30 градусов. При этом скорость ветра составит до семи метров в секунду, а ночью похолодает до +18 градусов.

В последующие дни рабочей недели также будет держаться ясная погода с температурой воздуха от +29 до +32 градусов, а вот на выходных 16 и 17 июля возможны дожди.

Из-за этого жара должна вновь ослабнуть, а температура опуститься до +27-28 градусов.

Ранее жителей предупредили об опасностях шторма в Азовском море.

Материалы по теме
Чем питаться в Ростове во время июльской жарыАдская жара до +39 градусов накроет Ростовскую область в воскресеньеЖара и дожди ожидаются на этой рабочей неделе в Ростовской области с 11 июля
#Новости#Диана Троянская#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00