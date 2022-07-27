Азовские чиновники незаконно отдали землю под мусорный полигон у лесопитомника

Выяснились подробности дела о несостоявшейся передачи земельного участка рядом с Азовским лесопитомников под мусорный полигон компании «Экоград-Н». Напомним, губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил региональному оператору «Экоград-Н» арендовать землю в Азовском районе под строительство комплекса по переработке и захоронению мусора.
Министерство имущества региона доложило, что данный участок земли, расположенный рядом с Азовским лесопитомником, вообще не должен был отдаваться под объект промышленности. Ситуация, когда «Экоград-Н» мог получить землю для строительства мусорного полигона, произошла из-за превышения полномочий администрации Азовского района. Выяснилось, что в 2009 году азовские чиновники отнесли участок к категории «земли промышленности».
Помимо этого, поясняют в ведомстве, передача земли под мусорный полигон вызвала бы социальную напряженность среди жителей близлежащих поселений.
Минимущество уверяет, «Экоград-Н» не получит землю, даже если та будет выставлена на продажу. Администрация Азовского района, в свою очередь, исправляет допущенные ошибки и возвращает участок в категорию сельскохозяйственных земель.
Ранее сообщалось, что в Мясниковском районе Ростовской области в 2023 году начнется строительство мусоросортировочного комплекса.