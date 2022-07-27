Азовские чиновники незаконно отдали землю под мусорный полигон у лесопитомника

Министерство имущества региона доложило, что данный участок земли, расположенный рядом с Азовским лесопитомником, вообще не должен был отдаваться под объект промышленности. Ситуация, когда «Экоград-Н» мог получить землю для строительства мусорного полигона, произошла из-за превышения полномочий администрации Азовского района. Выяснилось, что в 2009 году азовские чиновники отнесли участок к категории «земли промышленности».