В Ростовской области из-за надвигающихся ливней МЧС объявило штормовое предупреждение

Posted 31 июля 2022, 15:34
Published 31 июля 2022, 15:34
Modified 11 сентября 2022, 09:30
Updated 11 сентября 2022, 09:30
До конца воскресенья 31 июля в Ростовской области, особенно в ее восточных районах, прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.
Ростовчан призывают быть осторожными и напоминают телефоны для связи со спасательными службами 01, 101, 112.
Ранее плохая погода стала причиной ДТП, в котором погиб 95-летний мужчина. Он находился за рулем ВАЗ-21074. Машину занесло на мокром асфальте, ее выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с фургоном ГАЗ-2834-ВЕ.
Напомним, синоптик Ольга Чупрова рассказала, каким будет август в Ростовской области. Она заверила, что температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы. Ожидается небольшое похолодание, которое придется на середину и конец месяца. Воздух будет держаться на отметке днем +28 - +30 градусов, а ночью - +19 - +22 градуса. Осадки прогнозируются на начало августа и конец.