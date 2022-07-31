В Ростовской области из-за надвигающихся ливней МЧС объявило штормовое предупреждение

Напомним, синоптик Ольга Чупрова рассказала, каким будет август в Ростовской области. Она заверила, что температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы. Ожидается небольшое похолодание, которое придется на середину и конец месяца. Воздух будет держаться на отметке днем +28 - +30 градусов, а ночью - +19 - +22 градуса. Осадки прогнозируются на начало августа и конец.