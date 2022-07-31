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Posted 31 июля 2022, 15:34

Published 31 июля 2022, 15:34

Modified 11 сентября 2022, 09:30

Updated 11 сентября 2022, 09:30

В Ростовской области из-за надвигающихся ливней МЧС объявило штормовое предупреждение

31 июля 2022, 15:34
В Ростовской области ожидаются дожди, грозы и град с усилением ветра, предупреждает МЧС России по Ростовской области.

До конца воскресенья 31 июля в Ростовской области, особенно в ее восточных районах, прогнозируются сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду.

Ростовчан призывают быть осторожными и напоминают телефоны для связи со спасательными службами 01, 101, 112.

Ранее плохая погода стала причиной ДТП, в котором погиб 95-летний мужчина. Он находился за рулем ВАЗ-21074. Машину занесло на мокром асфальте, ее выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с фургоном ГАЗ-2834-ВЕ.

Напомним, синоптик Ольга Чупрова рассказала, каким будет август в Ростовской области. Она заверила, что температура воздуха будет колебаться в пределах климатической нормы. Ожидается небольшое похолодание, которое придется на середину и конец месяца. Воздух будет держаться на отметке днем +28 - +30 градусов, а ночью - +19 - +22 градуса. Осадки прогнозируются на начало августа и конец.

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#Алина Заярная#Общество#Новости
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