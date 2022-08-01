В Ростове обещанный после матча транспорт уехал, не дождавшись болельщиков

31 июля на «Ростов-Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Химки». Матч закончился в 22.05 мск. Болельщиков должны были отвезти со стадиона специально организованные автобусы. Однако, исходя из данных сервиса геопозиционирования, треть из положенного 51 автобуса уехала раньше, не дождавшись конца матча. Были и автобусы, которые формально дождались окончания матча и уехали в 22.07 мск.
Зрители футбольной игры не смогли воспользоваться не только коммерческими перевозчиками, но и муниципальными. Троллейбус №2 уехал из центра в 22.15 мск, а автобус №42 в 21.25.
«Ростовский городской транспорт» отмечает, что ожидания болельщиков комфортно добраться домой после игры не оправдались. Мест в оставшихся автобусах хватило не всем, а тем, кто смог ими воспользоваться пришлось ютиться в душном и переполненном транспорте.