В Ростове обещанный после матча транспорт уехал, не дождавшись болельщиков

31 июля на «Ростов-Арене» состоялся матч между футбольными клубами «Ростов» и «Химки». Матч закончился в 22.05 мск. Болельщиков должны были отвезти со стадиона специально организованные автобусы. Однако, исходя из данных сервиса геопозиционирования, треть из положенного 51 автобуса уехала раньше, не дождавшись конца матча. Были и автобусы, которые формально дождались окончания матча и уехали в 22.07 мск.