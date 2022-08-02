«Не еда будущего»: ростовский эксперт сомневается в пользе растительного мяса

«Но на мой взгляд говорить об отказе от естественного мяса, пока преждевременно. Должно пройти достаточно большое количество времени, чтобы ученые могли понять, насколько успешно эта замена скажется на организме. Я не хочу спорить с веганами, которые сознательно сделали свой выбор. Люди разные, и у них разные показатели здоровья», — констатирует Александр Нечушкин.