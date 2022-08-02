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«Не еда будущего»: ростовский эксперт сомневается в пользе растительного мяса

2 августа 11:04
Фото: world.openfoodfacts.org/CC BY-SA 3.0
Отказ от мяса — это отказ не от удовольствия, а от ряда витаминов, таких как кальций, фосфор, жирные кислоты. Можно ли заменить полезные вещества искусственной едой — вопрос, сообщил RostovGazeta доктор наук, директор Донского казачьего государственного института пищевых технологий и бизнеса Александр Нечушкин.

Напомним, что поводом для обсуждения темы стало появление в России предприятий по производству муки из насекомых. А на днях ростовчане рассказали, что на набережной в Ростове людям бесплатно раздавали бургеры с растительным мясом.

«Но если подходить к вопросу с точки зрения медицины, необходимо помнить о принципе „золотой“ тарелки. Этот принцип здорового, сбалансированного питания основан на том, что половина тарелки должна быть наполнена овощами и фруктами, четверть — злаками, и оставшаяся четверть — белками. В каком виде белки будут использованы — наука сегодня может расходится во мнении», — отмечает Александр Нечушкин.

Собеседник добавляет, что есть и удачные эксперименты по производству искусственной еды. В частности, в 2020–2021 годах СМИ сообщали о намерении Макдональдса перейти на такой эксперимент.

Фото: 1MI

«Но на мой взгляд говорить об отказе от естественного мяса, пока преждевременно. Должно пройти достаточно большое количество времени, чтобы ученые могли понять, насколько успешно эта замена скажется на организме. Я не хочу спорить с веганами, которые сознательно сделали свой выбор. Люди разные, и у них разные показатели здоровья», — констатирует Александр Нечушкин.

По словам спикера, вызывает большой вопрос, сможет ли растительное мясо компенсировать все полезные вещества, которые дает организму естественный продукт.

«Тем более мы понимаем, что предлагаемые сегодня варианты растительного мяса, зачастую, дешевые. Они не содержат всего комплекса необходимых человеку микроэлементов, витаминов, жирных кислот и многого другого», — подчеркивает Александр Нечушкин.

Ранее RostovGazeta выясняла, кто навязывает России производство муки из насекомых.

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