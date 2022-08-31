В Ростове пятиэтажный жилой дом в Кривошлыковском отрезали ото всех коммуникаций

В среду, 31 августа, приехали специалисты и отключили здание от света и водоснабжения. Также хотели отключить газ, но жильцы им этого не позволили.
«Никаких предупреждений и правовых оснований не было. Никто документы не показывал, беспредел возвращается», — заявили жильцы.
Они добавили, что 1 сентября не смогут отправить детей в школу, так как их не получится накормить и умыть. Пользователи в комментариях назвали эту ситуацию ужасной.
Напомним, что дом признали аварийным и через некоторое время началась эвакуация после того, как по стенам поползли трещины. Однако не все жильцы согласились переезжать, требуя провести ремонт.