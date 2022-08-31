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В Ростове пятиэтажный жилой дом в Кривошлыковском отрезали ото всех коммуникаций

31 августа 14:52
Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4
В Ростове-на-Дону аварийный дом в переулке Кривошлыковский, 4 отключили от коммуникаций, сообщили горожане в соцсетях.

В среду, 31 августа, приехали специалисты и отключили здание от света и водоснабжения. Также хотели отключить газ, но жильцы им этого не позволили.

«Никаких предупреждений и правовых оснований не было. Никто документы не показывал, беспредел возвращается», — заявили жильцы.

Они добавили, что 1 сентября не смогут отправить детей в школу, так как их не получится накормить и умыть. Пользователи в комментариях назвали эту ситуацию ужасной.

Фото: Телеграм-канал/Кривошлыковский4

Напомним, что дом признали аварийным и через некоторое время началась эвакуация после того, как по стенам поползли трещины. Однако не все жильцы согласились переезжать, требуя провести ремонт.

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#Новости#Происшествия
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