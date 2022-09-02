Донской Губернатор Голубев попросил у Хуснуллина денег для двух важнейших проектов

Глава Ростовской области Василий Голубев выступил с предложением к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину ускорить финансирование двух важных дорожных проектов региона. Речь идет о строительстве дорог «Западная хорда» и «Северный радиус». Губернатор просит в первом случае выделить деньги в 2022 году вместо 2023, а во втором — в 2024 вместо 2025. Быстрое и успешное завершение строительства дорог позволит замкнуть транспортное кольцо вокруг Ростова.