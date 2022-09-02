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Донской Губернатор Голубев попросил у Хуснуллина денег для двух важнейших проектов

2 сентября 12:53
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Ростовской области попросил у федеральных властей ускорить финансирование двух важных проектов, сообщается на сайте правительства региона.

Глава Ростовской области Василий Голубев выступил с предложением к зампредседателя правительства РФ Марату Хуснуллину ускорить финансирование двух важных дорожных проектов региона. Речь идет о строительстве дорог «Западная хорда» и «Северный радиус». Губернатор просит в первом случае выделить деньги в 2022 году вместо 2023, а во втором — в 2024 вместо 2025. Быстрое и успешное завершение строительства дорог позволит замкнуть транспортное кольцо вокруг Ростова.

Сообщается, что Хуснуллин одобрил инициативу ростовского губернатора и пообещал выделить деньги в более короткие сроки.

Марат Хуснуллин
Фото: Правительство Ростовской области

Ранее стало известно, что строительство Западной хорды в Ростовской области обойдется в 1,3 миллиарда рублей.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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