Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» появится надземный переход с подъемными платформами

В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» недалеко от Ростова построят надземный пешеходный переход. Отмечается, что он повысит безопасность движения на дороге. Заказчиком проекта является «Автодор».
Надземный переход будет состоять из трех частей: пролетного строения протяженностью 37,9 метров и двух лестничных сходов длиной 15,99 и 17,19 метра. Постройка будет сделана из индивидуальных металлоконструкций. Для пользования объектом людей с ограниченными возможностями предусмотрены подъемные платформы.