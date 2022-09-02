Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» появится надземный переход с подъемными платформами

Надземный переход будет состоять из трех частей: пролетного строения протяженностью 37,9 метров и двух лестничных сходов длиной 15,99 и 17,19 метра. Постройка будет сделана из индивидуальных металлоконструкций. Для пользования объектом людей с ограниченными возможностями предусмотрены подъемные платформы.