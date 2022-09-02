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Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» появится надземный переход с подъемными платформами

2 сентября 13:27
Фото: ГК «Автодор»
Под Ростовом на трассе М-4 «Дон» возведут надземный переход, сообщает Главгосэкспертиза.

В Аксайском районе на трассе М-4 «Дон» недалеко от Ростова построят надземный пешеходный переход. Отмечается, что он повысит безопасность движения на дороге. Заказчиком проекта является «Автодор».

Надземный переход будет состоять из трех частей: пролетного строения протяженностью 37,9 метров и двух лестничных сходов длиной 15,99 и 17,19 метра. Постройка будет сделана из индивидуальных металлоконструкций. Для пользования объектом людей с ограниченными возможностями предусмотрены подъемные платформы.

Ранее губернатор Голубев попросил у Хуснуллина денег для двух важнейших проектов.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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