Предприниматель хочет судиться с кафедральным собором Ростова за 1,6 млн рублей

Предприниматель Сергей Шапошников подал в Арбитражный суд Ростовской области иск против собора Рождества Пресвятой богородицы. Бизнесмен требует взыскать в собора 1,6 миллиона рублей.
Коммерсант уверяет, что в 2019 году заключил с собором договор о работах по облицовке цокольного этажа. После выполнения работ оплата предпринимателю так и не поступила.
В епархии, в свою очередь, заявили, что Шапошников получал несколько денежных траншей, но до сих пор не закончил работы в полном объеме.
Ближайшие слушания по делу назначены на 13 сентября. Однако в епархии уточнили, что стороны уже пришли к мировому соглашению.