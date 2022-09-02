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Предприниматель хочет судиться с кафедральным собором Ростова за 1,6 млн рублей

2 сентября 16:51
Фото: wikipedia.org
Ростовский бизнесмен подал в суд на кафедральный собор города за неуплату 1,6 миллиона рублей, пишет 1rnd.

Предприниматель Сергей Шапошников подал в Арбитражный суд Ростовской области иск против собора Рождества Пресвятой богородицы. Бизнесмен требует взыскать в собора 1,6 миллиона рублей.

Коммерсант уверяет, что в 2019 году заключил с собором договор о работах по облицовке цокольного этажа. После выполнения работ оплата предпринимателю так и не поступила.

В епархии, в свою очередь, заявили, что Шапошников получал несколько денежных траншей, но до сих пор не закончил работы в полном объеме.

Ближайшие слушания по делу назначены на 13 сентября. Однако в епархии уточнили, что стороны уже пришли к мировому соглашению.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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