В Ростовской области по дорожным камерам выследили 22 должника

Отмечается, что нарушители имели разные задолженности: по кредитам, алиментам, коммунальным услугам и так далее. В ходе рейда на должников были составлены акты описи и ареста двух авто, взыскана задолженность в размере 93 тысяч рублей, а также вручено требование об оплате долга.