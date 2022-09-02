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В Ростовской области по дорожным камерам выследили 22 должника

2 сентября 14:35
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области 22 должника были пойманы во время передвижения на дорогах, сообщается на сайте правительства региона.

В Ростове, Волгодонске, Таганроге и Шахтах поймали 22 должников. Их нашли во время рейда судебных приставов и сотрудников МВД на дорогах региона. Они использовали передвижные комплексы фиксации нарушений ПДД. Система «считывает» номера машины и выдает ответ, является ли ее владелец должником или нет.

Отмечается, что нарушители имели разные задолженности: по кредитам, алиментам, коммунальным услугам и так далее. В ходе рейда на должников были составлены акты описи и ареста двух авто, взыскана задолженность в размере 93 тысяч рублей, а также вручено требование об оплате долга.

Ранее стало известно, что россиянам могут списать долги по ЖКУ.

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#Новости#Алина Заярная#Общество
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