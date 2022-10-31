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В Ростове 4 и 5 ноября пройдут гастрофестивали, посвященные Дню народного единства

31 октября 12:39
Фото: donland.ru
В Ростове на празднование Дня народного единства проведут гастрофестивали, об этом рассказали на портале донского правительства.

Власти рассказали, что в пятницу 4 ноября и субботу 5 ноября в Ростове пройдут гастрофестивали национальных кухонь народов, которые живут в Ростовской области. 

Организацией мероприятий занимаются департамент потребрынка Ростовской области с городской администрацией. Сами фестивали два дня будут проходить на разных площадках, так в пятницу ростовчане и гости города смогут попробовать различные блюда на территории рядом с фонтаном на Театральной площади, а в субботу гастрофестиваль пройдет на территории парка «Левобережного». 

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Уже сейчас известно, что в точках питания гостей будут угощать пловом, хлебобулочными изделиями, блюдами, приготовленными на мангале, драниками, самсой и различными напитками. 

Ранее ростовчане высказались, как относятся к концерту Газманова на патриотической акции 5 ноября.

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