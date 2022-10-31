Организацией мероприятий занимаются департамент потребрынка Ростовской области с городской администрацией. Сами фестивали два дня будут проходить на разных площадках, так в пятницу ростовчане и гости города смогут попробовать различные блюда на территории рядом с фонтаном на Театральной площади, а в субботу гастрофестиваль пройдет на территории парка «Левобережного».