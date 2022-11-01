Ноябрь в Ростовской области начнется со значительного похолодания. Средняя температура воздуха днем в регионе составит от +3 до +8 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди. Ветер усилится до 18 метров в секунду.