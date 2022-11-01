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Дожди со шквалистым ветром и заморозки до -6 ожидаются в Ростовской области на неделе

1 ноября 06:42
Фото: Marijka.Pit/CC BY SA 4.0 / wiki
Первые дни ноября принесут в Ростовскую область похолодание до -6 градусов, сильный ветер и дожди, предупреждают синоптики.
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Погода

Ноябрь в Ростовской области начнется со значительного похолодания. Средняя температура воздуха днем в регионе составит от +3 до +8 градусов. Ночью ожидается похолодание до -1 градуса. В отдельных районах могут пройти небольшие дожди. Ветер усилится до 18 метров в секунду.

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В среду 2 ноября холод усилится. Днем столбики термометров зафиксируются на отметке от +1 до +6 градусов. Ночью же похолодает до -6. Также ожидаются ливни. Ветер утихнет до 12-14 метров в секунду.

Ранее ростовчане рассказали об аномальной погоде из-за выпавшего снега.

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