В пресс-службе сообщили, что во вторник, 1 ноября, около 19.00 мск, согласно предварительным данным, на улице Нансена рядом с домом №427 в Ростове произошла авария с участием трех иномарок.
Сообщается, что 46-летний водитель Ford Fusion, проезжающий по улице Нансена, поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и врезался в Kia Rio, водитель которого совершал обгон.
После удара Kia отлетел в припаркованный Citroën C4. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ford, a также 24-летний водитель Kia с несовершеннолетней пассажиркой. Все они были госпитализированы, а полиция установит обстоятельства аварии.
Ранее шесть человек, среди которых было четверо детей, пострадали в массовом ДТП на трассе между Волгодонском и Дубовским.