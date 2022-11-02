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Четыре человека, среди них подросток, попали в больницу после ДТП в Ростове 1 ноября

2 ноября 08:04
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
ДТП на ул. Нансена в Ростове, 1 ноября
В Ростове четыре человека были госпитализированы после аварии на Нансена вечером 1 ноября, об этом рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

В пресс-службе сообщили, что во вторник, 1 ноября, около 19.00 мск, согласно предварительным данным, на улице Нансена рядом с домом №427 в Ростове произошла авария с участием трех иномарок. 

Сообщается, что 46-летний водитель Ford Fusion, проезжающий по улице Нансена, поворачивал налево на нерегулируемом перекрестке и врезался в Kia Rio, водитель которого совершал обгон. 

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После удара Kia отлетел в припаркованный Citroën C4. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ford, a также 24-летний водитель Kia с несовершеннолетней пассажиркой. Все они были госпитализированы, а полиция установит обстоятельства аварии.  

Ранее шесть человек, среди которых было четверо детей, пострадали в массовом ДТП на трассе между Волгодонском и Дубовским.

 

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