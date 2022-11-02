После удара Kia отлетел в припаркованный Citroën C4. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ford, a также 24-летний водитель Kia с несовершеннолетней пассажиркой. Все они были госпитализированы, а полиция установит обстоятельства аварии.