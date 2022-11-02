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Гадалка София из Волгодонска оказалась мужчиной

2 ноября 14:04
Фото: Fertile Ground/CC BY-SA 2.0/flickr.com / Michael Kelly_photocreditUGurhan
Гадалка

Житель Волгодонска два года притворялся женщиной и заработал на этом 135 тыс рублей

Жителя Волгодонска, который притворялся гадалкой и обманывал женщину, будут судить в Костромской области, сообщили в прокуратуре региона.

Следствие установило, что 20-летний парень представлялся гадалкой Софией и предлагал различные услуги. В том числе приворот и снятие порчи. 

Одна из клиенток в течение двух лет передавала ему деньги и ювелирные изделия. За это обвиняемый обещал ей вернуть молодого человека, с которым она рассталась. 

Всего фигурант заработал на 34-летней женщине 135 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело, а обвиняемый во всем сознался.

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Теперь материалы направили в Галичский районный суд, максимальное наказание составляет пять лет колонии. 

Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия#Мошенник#Гадалка
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