Гадалка София из Волгодонска оказалась мужчиной

Следствие установило, что 20-летний парень представлялся гадалкой Софией и предлагал различные услуги. В том числе приворот и снятие порчи.
Одна из клиенток в течение двух лет передавала ему деньги и ювелирные изделия. За это обвиняемый обещал ей вернуть молодого человека, с которым она рассталась.
Всего фигурант заработал на 34-летней женщине 135 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело, а обвиняемый во всем сознался.
Теперь материалы направили в Галичский районный суд, максимальное наказание составляет пять лет колонии.
Ранее в Ростове осудили юриста, обманувшую своего клиента на 765 тысяч рублей.