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Как в Ростове-на-Дону купить квартиру дешевле 1 млн рублей

2 ноября 12:54
Фото: rostov.cian
Несмотря на постоянный рост цен на недвижимость, в Ростове все еще есть возможность приобрести квартиру дешевле одного миллиона рублей. Что предлагают за эти деньги, в материале RostovGazeta.

Двухкомнатная квартира за 900 тысяч

На улице 22-я Линия, 13 продается двухкомнатная квартира, уместившаяся в 16 квадратных метрах. Из которых 10 «квадратов» — это жилая зона, еще четыре метра отвели на кухню.

Продавец уточнил, что в квартире нет туалета, а находится он на улице. Если вложить 150 тысяч рублей, то можно завести его в помещение.

Кроме того, отсутствует водоснабжение, поэтому придется пользоваться колонкой. Квартиру, кстати, можно купить в ипотеку.

Однушка на 22 квадратных метра

На улице Штахановского продают однокомнатную квартиру площадью 22 квадратных метра. Изначально она стоила 930 тысяч рублей, после чего цену подняли на 20 тысяч рублей.

«Продается однокомнатная квартира. Просторная жилая комната с мебелью и кондиционером», — написал продавец.

А ниже добавил, что квартира — коммунальная. Но ремонт сделан в ней неплохой.

Квартира, требующая вложения

Этот дом располагается на улице Инициативной, его построили 1967 году. Площадь квартиры — 25,8 квадратных метра, из которых на кухню отводится 7 метров.

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Владелец предупредил, что придется сделать ремонт для комфортной жизни.

«Экологически чистый район, закрытый двор. Можно надстроить второй этаж», — говорится в тексте объявления.

Квартира в общежитии

В переулке Халтуринский продают квартиру в общежитии на предпоследнем этаже пятиэтажного здания. Площадь жилого помещения составляет 13 квадратных метров.

Продавец хочет получить 950 тысяч рублей.

«Низкие коммунальные платежи. Развитая инфраструктура, рядом магазины, учебные заведения», — говорится в объявлении.

Квартира без коммуникаций

За 960 тысяч рублей на улице Республиканской можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 22 квадратных метра. Владелец пообещал оставить всю мебель.

«Квартира без коммуникаций, их можно провести, как это сделали соседи», — говорится в объявлении.

Сам дом построили в 1917 году, квартира расположена на втором этаже.


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