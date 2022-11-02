На улице 22-я Линия, 13 продается двухкомнатная квартира, уместившаяся в 16 квадратных метрах. Из которых 10 «квадратов» — это жилая зона, еще четыре метра отвели на кухню.
Продавец уточнил, что в квартире нет туалета, а находится он на улице. Если вложить 150 тысяч рублей, то можно завести его в помещение.
Кроме того, отсутствует водоснабжение, поэтому придется пользоваться колонкой. Квартиру, кстати, можно купить в ипотеку.
На улице Штахановского продают однокомнатную квартиру площадью 22 квадратных метра. Изначально она стоила 930 тысяч рублей, после чего цену подняли на 20 тысяч рублей.
«Продается однокомнатная квартира. Просторная жилая комната с мебелью и кондиционером», — написал продавец.
А ниже добавил, что квартира — коммунальная. Но ремонт сделан в ней неплохой.
Этот дом располагается на улице Инициативной, его построили 1967 году. Площадь квартиры — 25,8 квадратных метра, из которых на кухню отводится 7 метров.
Владелец предупредил, что придется сделать ремонт для комфортной жизни.
«Экологически чистый район, закрытый двор. Можно надстроить второй этаж», — говорится в тексте объявления.
В переулке Халтуринский продают квартиру в общежитии на предпоследнем этаже пятиэтажного здания. Площадь жилого помещения составляет 13 квадратных метров.
Продавец хочет получить 950 тысяч рублей.
«Низкие коммунальные платежи. Развитая инфраструктура, рядом магазины, учебные заведения», — говорится в объявлении.
За 960 тысяч рублей на улице Республиканской можно приобрести двухкомнатную квартиру площадью 22 квадратных метра. Владелец пообещал оставить всю мебель.
«Квартира без коммуникаций, их можно провести, как это сделали соседи», — говорится в объявлении.
Сам дом построили в 1917 году, квартира расположена на втором этаже.