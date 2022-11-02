Согласно данным Домостройрф, в октябре средняя стоимость квадратного метра составила 114,1 тысячи рублей. Цена упала на 145 рублей.
Сильнее всего цены снизились в Октябрьском районе — на 3,4%. В Кировском и Ворошиловском районах этот показатель составил 1%.
В Пролетарском и Советском районах жилье стало дороже. Цены подняли до 3,2%.
Дешевле всего покупать квартиру в Железнодорожном районе. Здесь за «квадрат» придется отдать 93,5 тысячи рублей.
Ранее ростовчане назвали трэшем жилкомплексы «Галактики», страдая от сырости и холода.