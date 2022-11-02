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Стало известно, в каких районах в Ростове-на-Дону подешевели квартиры в новостройках

2 ноября 08:14
Фото: donland.ru
Новостройка
В Ростове-на-Дону по итогам прошедшего месяца снизилась стоимость квартир на первичном рынке.

Согласно данным Домостройрф, в октябре средняя стоимость квадратного метра составила 114,1 тысячи рублей. Цена упала на 145 рублей.

Сильнее всего цены снизились в Октябрьском районе — на 3,4%. В Кировском и Ворошиловском районах этот показатель составил 1%.

Аренда квартир в Ростове-на-Дону подешевела с момента начала частичной мобилизации
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В Пролетарском и Советском районах жилье стало дороже. Цены подняли до 3,2%.

Дешевле всего покупать квартиру в Железнодорожном районе. Здесь за «квадрат» придется отдать 93,5 тысячи рублей. 

Ранее ростовчане назвали трэшем жилкомплексы «Галактики», страдая от сырости и холода.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Квартира#Покупка#Общество
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