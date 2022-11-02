Краевед заявил, как памятник Карлу Марксу в Ростове заменить на монумент Екатерины II

Собеседник подчеркивает, что, несмотря на свои недостатки, Екатерина II стояла у истоков Нахичевани. И, тем самым, определила возникновение современного Ростова.
«Однако ситуация в обществе сложилась не простая. Речь о появлении памятника Екатерине II вызывала неоднозначное отношение, и мне непонятно почему», - отмечает Георгий Багдыков.
Спикер поясняет, что никто не говорил об уничтожении памятника Карлу Марксу в Нахичевани. Ведь в целом, с точки зрения экспертов, уничтожение памятников само по себе является безумием. Активисты поясняют, что выступали за то, чтобы перенести памятник Карлу Марксу в достойное место. Так, как это было с памятником Кирову, который перенесли на Пушкинскую. Но общественность выступила резко против.
«Поэтому я считаю, что для начала на площади надо установить стенд, в котором будет отражена история Нахичевани и исторический облик площади. Люди должны знать, как это место выглядело изначально», - сообщает собеседник.
По его словам, активистами в Ростове было установлено много информационных стендов. Они привлекают и жителей, и гостей города, становясь туристическими объектами.
«Просветительская деятельность очень важна. Она способствует популяризации нашей истории. А такая любовь к малой Родине и есть основа патриотизма и воспитания подрастающего поколения. Карл Маркс — это тоже часть нашей истории. Но исторический облик площади никак с ним не связан», - делится точкой зрения Георгий Багдыков.
Поэтому активисты сперва планируют установить в Нахичевани информационный стенд в память об Екатерине II. И может быть потом, со временем, жители донской столицы осознают необходимость появления памятника императрице, которая стояла у основ зарождения Ростова.
«А когда мне говорят о ее недостатках или любовниках, возникает лишь один вопрос. Разве на этом свете есть кто-то без греха?» - задает риторический вопрос эксперт.