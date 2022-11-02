Краевед заявил, как памятник Карлу Марксу в Ростове заменить на монумент Екатерины II

Спикер поясняет, что никто не говорил об уничтожении памятника Карлу Марксу в Нахичевани. Ведь в целом, с точки зрения экспертов, уничтожение памятников само по себе является безумием. Активисты поясняют, что выступали за то, чтобы перенести памятник Карлу Марксу в достойное место. Так, как это было с памятником Кирову, который перенесли на Пушкинскую. Но общественность выступила резко против.