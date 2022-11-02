В ведомстве рассказали, что оперативники задержали одного из руководителей компании-подрядчика, который пытался передать взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотруднику МРО № 5 УЭБ и ПК донского ГУ МВД России. Эти деньги должны были стать платой за прекращение проверки объектов, подрядчиками работ на которых выступала эта фирма, а именно капремонтов мостов через реки Лозовенькую и Ольховую, а также капремонта дороги в Кашары.
С помощью этого задержанный хотел помочь избежать руководителям фирмы уголовной ответственности, а также выплаты ущерба, поскольку компания так и не исполнила в полном объеме свои обязательства.
Теперь в отношении задержанного возбудили уголовное дело и ведется следствие.
Ранее в Новочеркасске директора одной из фирм старались выкупить из СИЗО за 4,5 миллиона рублей.