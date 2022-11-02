В ведомстве рассказали, что оперативники задержали одного из руководителей компании-подрядчика, который пытался передать взятку в размере 1,5 миллиона рублей сотруднику МРО № 5 УЭБ и ПК донского ГУ МВД России. Эти деньги должны были стать платой за прекращение проверки объектов, подрядчиками работ на которых выступала эта фирма, а именно капремонтов мостов через реки Лозовенькую и Ольховую, а также капремонта дороги в Кашары.