В честь Дня народного единства по всей России объявлены длинные выходные — с 4 по 6 ноября. В эти дни многие ростовчане планируют провести время на свежем воздухе, гуляя в парках или посещая праздничные мероприятия. Однако погода не благоволит прогулкам. Так, в пятницу 4 ноября ростовчан ожидает дождь, туман и пасмурное небо. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а ночью — +2.