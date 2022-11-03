В честь Дня народного единства по всей России объявлены длинные выходные — с 4 по 6 ноября. В эти дни многие ростовчане планируют провести время на свежем воздухе, гуляя в парках или посещая праздничные мероприятия. Однако погода не благоволит прогулкам. Так, в пятницу 4 ноября ростовчан ожидает дождь, туман и пасмурное небо. Температура воздуха днем составит +9 градусов, а ночью — +2.
В субботу, 5 ноября, также ожидаются небольшие осадки. Воздух похолодает днем до +8 градусов, а ночью — до нуля.
В воскресенье 6 ноября погода незначительно улучшится. Осадков не прогнозируется, однако небо все равно останется пасмурным, а с утра будет туманно. Столбики термометров днем остановятся на отметке +7 градусов, а ночью снова опустятся до нуля.
Ранее RostovGazeta составила список мест в Ростовской области, куда можно выбраться отдохнуть на один день в ноябре.