Напомним, в субботу, 5 ноября, певец и композитор Олег Газманов провел концерт на патриотической акции «Мы вместе», посвященной Дню народного единства.
На мероприятии собрались тысячи ростовчан, которые подпевали артисту. Некоторые жители даже принесли с собой российский триколор.
«Концерт просто супер», — поделились зрители в соцсетях.
«Были на концерте, концерт очень понравился, пел вживую, отличное настроение и заряд положительных эмоций», — согласились ростовчане.
Но нашлись и те, кто заметил, что артисту уже тяжело выступать в его преклонном возрасте.
«По-моему, лучше оставаться в памяти зрителей, когда ты на пике популярности и в лучшей форме, не вызывая аплодисментов жалости», — заметили другие комментаторы.
Ранее стало известно, что после концерта Газманова на левом берегу Дона образовался затор из автомобилей.