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Олег Газманов собрал многотысячную толпу на патриотическом концерте в Ростове

5 ноября 15:35
Фото: pxhere.com
В Ростове тысячи ростовчан собрались, чтобы послушать концерт Олега Газманова в парке «Левобережном», видео с мероприятия появились в соцсетях.

Напомним, в субботу, 5 ноября, певец и композитор Олег Газманов провел концерт на патриотической акции «Мы вместе», посвященной Дню народного единства. 

На мероприятии собрались тысячи ростовчан, которые подпевали артисту. Некоторые жители даже принесли с собой российский триколор. 

Олег Газманов споет для ростовчан в парке «Левобережный» 5 ноября
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«Концерт просто супер», — поделились зрители в соцсетях. 

«Были на концерте, концерт очень понравился, пел вживую, отличное настроение и заряд положительных эмоций», — согласились ростовчане. 

Но нашлись и те, кто заметил, что артисту уже тяжело выступать в его преклонном возрасте. 

«По-моему, лучше оставаться в памяти зрителей, когда ты на пике популярности и в лучшей форме, не вызывая аплодисментов жалости», — заметили другие комментаторы. 

Ранее стало известно, что после концерта Газманова на левом берегу Дона образовался затор из автомобилей.

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