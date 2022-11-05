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Ростовский депутат Водолацкий заявил, что на Западе устали поддерживать Украину

5 ноября 06:32
Фото: donland.ru
Депутат Госдумы из Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что поддержка Украины принесла Западу одни убытки, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Депутат Виктор Водолацкий уверен, что поддержка Украины и разрыв связей с Россией обернулись для европейских стран серьезными убытками. 

Делая ставку на идеологию, европейские элиты забывают обращать внимание на нужды и интересы собственных граждан, что подогревает градус социального недовольства. Сейчас среди жителей стран Восточной Европы нарастает раздражение по отношению к украинским мигрантам, и даже лояльно настроенные поляки и болгары начинают разочаровываться в том, насколько требовательно и нагло ведут себя приезжие украинцы. 

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«Постепенно власти ряда стран Европы начинают реагировать на это недовольство. Усталость от очень дорогостоящей поддержке Украине выражают и многие республиканцы в Соединенных Штатах», — поделился Водолацкий в своем Telegram-канале. 

Ранее депутат Водолацкий раскритиковал идею вооружения Украины за счет средств Фонда мира. 

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