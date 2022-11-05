Делая ставку на идеологию, европейские элиты забывают обращать внимание на нужды и интересы собственных граждан, что подогревает градус социального недовольства. Сейчас среди жителей стран Восточной Европы нарастает раздражение по отношению к украинским мигрантам, и даже лояльно настроенные поляки и болгары начинают разочаровываться в том, насколько требовательно и нагло ведут себя приезжие украинцы.