Депутат Виктор Водолацкий уверен, что поддержка Украины и разрыв связей с Россией обернулись для европейских стран серьезными убытками.
Делая ставку на идеологию, европейские элиты забывают обращать внимание на нужды и интересы собственных граждан, что подогревает градус социального недовольства. Сейчас среди жителей стран Восточной Европы нарастает раздражение по отношению к украинским мигрантам, и даже лояльно настроенные поляки и болгары начинают разочаровываться в том, насколько требовательно и нагло ведут себя приезжие украинцы.
«Постепенно власти ряда стран Европы начинают реагировать на это недовольство. Усталость от очень дорогостоящей поддержке Украине выражают и многие республиканцы в Соединенных Штатах», — поделился Водолацкий в своем Telegram-канале.
Ранее депутат Водолацкий раскритиковал идею вооружения Украины за счет средств Фонда мира.