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Жители Таганрога пожаловались на звуки, похожие на взрывы

5 ноября 09:23
Фото: pxhere.com
Жителей Таганрога испугали звуки, напоминающие взрывы, которые услышали в ночь с 3 по 4 ноября, комментарии появились в соцсетях.

В сообществах «ВКонтакте» появились сообщения от местных жителей, которые заявили, что слышали ночью подозрительные звуки, напоминающие взрывы в ночь с 3 на 4 ноября. Горожане рассказали, что звук распространился на западе и востоке Таганрога, в микрорайоне Простоквашино и окрестностях Вареновки. 

«Что за взрывы на Простоквашино? Было уже пять одиночных с периодичностью», — обратилась к горожанам одна из местных жительниц. 

«Вышли с ребёнком из цирка, слышали грохот, но не придала этому внимания», — ответила другая жительница Таганрога. Другие комментаторы предположили, что источником звука стала пиротехника, а потому из-за подобных паникеров от группы следует отписаться, пока не пройдут новогодние праздники.

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«Не смешно! Реально был слышен! В Дубках!», — возмутились горожане, которые заявили, что это не было похоже на взрыв салюта. 

«Если были взрывы, слышали бы все. Салют кто-то пускал у вас, в центре ничего не слышали», — добавили жители Таганрога, назвав сообщение очередной попыткой провокации со стороны Украины.

Между тем источник странных звуков остается неизвестным, информация уточняется.

Ранее в Ростове также услышали странный грохот в ночь на 1 ноября. 

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