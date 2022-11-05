В сообществах «ВКонтакте» появились сообщения от местных жителей, которые заявили, что слышали ночью подозрительные звуки, напоминающие взрывы в ночь с 3 на 4 ноября. Горожане рассказали, что звук распространился на западе и востоке Таганрога, в микрорайоне Простоквашино и окрестностях Вареновки.
«Что за взрывы на Простоквашино? Было уже пять одиночных с периодичностью», — обратилась к горожанам одна из местных жительниц.
«Вышли с ребёнком из цирка, слышали грохот, но не придала этому внимания», — ответила другая жительница Таганрога. Другие комментаторы предположили, что источником звука стала пиротехника, а потому из-за подобных паникеров от группы следует отписаться, пока не пройдут новогодние праздники.
«Не смешно! Реально был слышен! В Дубках!», — возмутились горожане, которые заявили, что это не было похоже на взрыв салюта.
«Если были взрывы, слышали бы все. Салют кто-то пускал у вас, в центре ничего не слышали», — добавили жители Таганрога, назвав сообщение очередной попыткой провокации со стороны Украины.
Между тем источник странных звуков остается неизвестным, информация уточняется.
Ранее в Ростове также услышали странный грохот в ночь на 1 ноября.