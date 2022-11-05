«Вышли с ребёнком из цирка, слышали грохот, но не придала этому внимания», — ответила другая жительница Таганрога. Другие комментаторы предположили, что источником звука стала пиротехника, а потому из-за подобных паникеров от группы следует отписаться, пока не пройдут новогодние праздники.