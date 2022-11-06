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C 8 ноября изменится расписание сразу нескольких электричек в Ростовской области

6 ноября 14:02
Фото: 1MI
Сразу несколько электричек в Ростовской области с 8 ноября будут ходить по новому расписанию, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.

Из-за ремонтных работ с 8 ноября по новому расписанию будут работать несколько электричек в Ростовской области. Так, поезд № 6515 «Ростов — Лихая» будет отправляться из Ростова в 15.50 мск и приезжать на конечную станцию на 19 минут позднее обычного — в 19.09 мск.

Электричка № 6615 «Лихая — Глубокая» теперь будет отбывать со станции Лихая в 19.11 мск, а приезжать на конечную в 19.57 мск.

Наконец, поезд № 6517 «Глубокая — Кутейниково» с 8 ноября будет отходить в 19.58 мск, чтобы прибыть в Кутейниково в 21.35 мск.

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Уточняется, что остановки электричек и время прибывания на них никак не изменятся.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области смогут провозить домашних животных в электричках бесплатно в течение всего ноября. ﻿

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#Виктория Прутковская#Новости#Ростовская область#Электричка#Дорога
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