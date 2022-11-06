Из-за ремонтных работ с 8 ноября по новому расписанию будут работать несколько электричек в Ростовской области. Так, поезд № 6515 «Ростов — Лихая» будет отправляться из Ростова в 15.50 мск и приезжать на конечную станцию на 19 минут позднее обычного — в 19.09 мск.