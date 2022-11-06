Новая неделя готовит ростовчанам холодную и облачную погоду. В понедельник 7 ноября температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1. Небо будет затянуто тучами, однако осадков не ожидается. Ветер разгонится до семи метров в секунду.
На следующий день, во вторник, ростовчан ожидается небольшое потепление днем до +10 градусов, а ночью — до +2. Небо будет облачным. Ветер стихнет до шести метров в секунду.
Со среды погода окончательно стабилизируется. Температура воздуха днем до конца недели продержится на отметке в +11 градусов. Ночью будет холодать в среднем до +2. Дожди и ливни также не прогнозируются.
Ранее синоптик Елена Назарова рассказала, каким будет ноябрь в Ростовской области.