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Холод и тучи: что готовит погода ростовчанам на следующей неделе

6 ноября 17:34
Фото: 1MI

В Ростове похолодает до +1 градусов в понедельник 7 ноября

Новая рабочая неделя в Ростове начнется с промозглого ветра и туч, сообщили синоптики.
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Погода

Новая неделя готовит ростовчанам холодную и облачную погоду. В понедельник 7 ноября температура воздуха днем составит +7 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +1. Небо будет затянуто тучами, однако осадков не ожидается. Ветер разгонится до семи метров в секунду.

На следующий день, во вторник, ростовчан ожидается небольшое потепление днем до +10 градусов, а ночью — до +2. Небо будет облачным. Ветер стихнет до шести метров в секунду.

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Со среды погода окончательно стабилизируется. Температура воздуха днем до конца недели продержится на отметке в +11 градусов. Ночью будет холодать в среднем до +2. Дожди и ливни также не прогнозируются.

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