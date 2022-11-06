Российский футбольный союз совместно с тренерским штабом сборной России по футболу продлили контракт с Валерием Карпиным до 1 августа 2024 года. Он будет совмещать работу в национальной сборной с постом тренера ФК «Ростов».
Карпин отметил, что, несмотря на то, что российская сборная не будет участвовать в официальных международных турнирах по футболу, важно поддерживать ее форму, чтобы потом она могла легко вернуться на крупные спортивные мероприятия.
В РФС, в свою очередь, отметили, что Карпин является опытным тренером, умеющим развивать игроков.
Напомним, Валерий возглавляет национальную сборную с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Ранее ФК «Ростов» выиграл суд у английского клуба по делу Норманна на 2 миллиона евро.