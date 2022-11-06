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РФС продлил контракт с главным тренером ФК «Ростов» Карпиным до августа 2024 года

6 ноября 05:35
Фото: Российский футбольный союз
Валерий Карпин
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин останется на посту главного тренера российский сборной по футболу, как минимум, до августа 2024 года, сообщается на сайте РФС.

Российский футбольный союз совместно с тренерским штабом сборной России по футболу продлили контракт с Валерием Карпиным до 1 августа 2024 года. Он будет совмещать работу в национальной сборной с постом тренера ФК «Ростов».

Карпин отметил, что, несмотря на то, что российская сборная не будет участвовать в официальных международных турнирах по футболу, важно поддерживать ее форму, чтобы потом она могла легко вернуться на крупные спортивные мероприятия.

В РФС, в свою очередь, отметили, что Карпин является опытным тренером, умеющим развивать игроков.

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Напомним, Валерий возглавляет национальную сборную с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда провела восемь матчей, в которых одержала шесть побед, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение.

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