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В Ростовской области на треть упали продажи ноутбуков

6 ноября 08:30
Фото: 1MI
Жители и предприятия Ростовской области все реже тратятся на покупку ноутбуков, сообщают эксперты и аналитики.

В нынешнем году в Ростовской области на 32% упали продажи ноутбуков. Отмечается, что такая ситуация характерна для всех регионов России. ФАН со ссылкой на аналитиков сообщает, что в третьем квартале года реализовано лишь 544 тысячи ноутбуков. Это на 55% меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Падение продаж в большей степени связано с корпоративными закупками. Предприятия региона реже тратятся на приобретение новых ноутбуков для своих сотрудников.

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Также сокращается и количество поставок портативных компьютеров в Россию. Обычно во втором полугодии поставки ноутбуков растут, однако впервые за несколько лет будет наблюдаться обратная ситуация. Эксперты ожидают, что количество поставок техники в Россию сократится на 23%.

Вместе с тем власти Ростовской области занимаются импортозамещением ноутбуков. Завод по их производству запустят в Ростове на Западном.

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#Алина Заярная#Экономика#Новости#Ростовская область#Техника
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