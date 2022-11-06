В нынешнем году в Ростовской области на 32% упали продажи ноутбуков. Отмечается, что такая ситуация характерна для всех регионов России. ФАН со ссылкой на аналитиков сообщает, что в третьем квартале года реализовано лишь 544 тысячи ноутбуков. Это на 55% меньше, чем за тот же период в прошлом году.