Тему осеннего призыва в армию обсудили на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг». Стало известно о начале подготовки операторов квадрокоптеров.
Для этого закупили 20 устройств, обучение проходят 10 человек.
Всего в области в год призывают более девяти тысяч человек для службы в армии. Этой осенью должны уйти около четырех тысяч местных жителей, большинство из которых будут служить в Южном военном округе.
Известно, что в зону спецоперации военнослужащие не попадут. Всех проверят на коронавирус, призывники пройдут двухнедельный карантин.