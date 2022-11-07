rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Срочников из Ростовской области обучат управлять дронами

7 ноября 14:46
Фото: mil.ru
Квадрокоптер
В Ростовской области 10 срочников проходят обучение управления квадрокоптерами, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Тему осеннего призыва в армию обсудили на пресс-конференции в «Интерфакс-Юг». Стало известно о начале подготовки операторов квадрокоптеров.

Для этого закупили 20 устройств, обучение проходят 10 человек. 

Призывников из Ростовской области пообещали не отправлять в зону спецоперации
Узнать подробнее

Всего в области в год призывают более девяти тысяч человек для службы в армии. Этой осенью должны уйти около четырех тысяч местных жителей, большинство из которых будут служить в Южном военном округе.

Известно, что в зону спецоперации военнослужащие не попадут. Всех проверят на коронавирус, призывники пройдут двухнедельный карантин.

Читайте также:
«Лучше сразу 25»: ростовчане высказались об увеличении срока службы в армииСрок службы в армии могут увеличить до двух лет в Ростовской областиХакерские атаки под видом «отсрочки от армии» выявили в России
#Илья Протвинов#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Спецоперация
Подпишитесь
Как дети: в Ростовской области ждут первого снега и ловят местного Спайдермена
Сегодня, 18:24
По запаху рыбы не найти: поймавший Чикатило следователь рассказал о каменском маньяке
Сегодня, 16:42
Потерявшиеся голубые ара погибают от голода и холода в Ростовской области
Сегодня, 15:37
В Ростове местный житель подорвал автомобиль с мужчиной, которому был должен деньги
Сегодня, 18:13
Климатолог Иошпа рассказал, как изменился климат за последние 100 лет в Ростове
Сегодня, 11:20
Нахрайон, Нахаловка и Полуденка: как разрастался Ростов-на-Дону
Сегодня, 00:12