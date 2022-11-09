Детскую площадку в Ростове-на-Дону назвали самой депрессивной в России

Они рассказали, что возле площадки много строительного мусора, отсутствуют люки и есть риск сползания грунта. По их словам, она собрала в себе все самое худшее.
Пользователи в комментариях написали, что для детей необходимо создать безопасные условия для игр.
«Разницы не должно быть, где находится площадка. Безопасность детей прежде всего», — заявили ростовчане.
«С детства готовят маленьких людей к сложностям и опасности, зато в жизни потом легче будет. А вообще не весело», — пишут горожане. Некоторые предложили недовольным самостоятельно провести уборку.
«Это самая депрессивная детская площадка в России», — посчитали горожане. Другие назвали это бункером для детей.
Ранее ростовчане заявили о расхитителях привезенного для детей песка.