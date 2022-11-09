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Детскую площадку в Ростове-на-Дону назвали самой депрессивной в России

9 ноября 12:07
Фото: Это Ростов-наДону/vk.com
Детская площадка в Ростове
В Ростове-на-Дону на детской площадке в районе улицы Циолковского есть открытый люк и много мусора, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что возле площадки много строительного мусора, отсутствуют люки и есть риск сползания грунта. По их словам, она собрала в себе все самое худшее.

Пользователи в комментариях написали, что для детей необходимо создать безопасные условия для игр.

«Разницы не должно быть, где находится площадка. Безопасность детей прежде всего», — заявили ростовчане.

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«С детства готовят маленьких людей к сложностям и опасности, зато в жизни потом легче будет. А вообще не весело», — пишут горожане. Некоторые предложили недовольным самостоятельно провести уборку.

«Это самая депрессивная детская площадка в России», — посчитали горожане. Другие назвали это бункером для детей.

Ранее ростовчане заявили о расхитителях привезенного для детей песка.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествия
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