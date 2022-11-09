В Ростове уже в этом году начнется строительство нового футбольного стадиона. Он будет находиться в Северном микрорайоне на пересечении Комарова и Королева. Площадь футбольного поля составит 2,6 гектара. Возведение спортивного объекта обойдется в 148,6 миллионов рублей.