В Ростове уже в этом году начнется строительство нового футбольного стадиона. Он будет находиться в Северном микрорайоне на пересечении Комарова и Королева. Площадь футбольного поля составит 2,6 гектара. Возведение спортивного объекта обойдется в 148,6 миллионов рублей.
Подрядчик уже разработал проектно-сметную документацию. К строительным работам приступят в этом году, а завершат их в декабре следующего года.
Уточняется, что на поле будет шесть беговых дорожек, отделение для прыжков и трибуны на 99 мест.
Ранее сообщалось, что в Ростове началось строительство новой школы в микрорайоне «Темерник».