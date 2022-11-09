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Новое футбольное поле появится на Северном в Ростове

9 ноября 16:20
Фото: 1MI
В этом году в Ростове начнется строительство нового футбольного поля, сообщил начальник городского управления по спорту Денис Браславский.

В Ростове уже в этом году начнется строительство нового футбольного стадиона. Он будет находиться в Северном микрорайоне на пересечении Комарова и Королева. Площадь футбольного поля составит 2,6 гектара. Возведение спортивного объекта обойдется в 148,6 миллионов рублей.

Подрядчик уже разработал проектно-сметную документацию. К строительным работам приступят в этом году, а завершат их в декабре следующего года.

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Уточняется, что на поле будет шесть беговых дорожек, отделение для прыжков и трибуны на 99 мест.

Ранее сообщалось, что в Ростове началось строительство новой школы в микрорайоне «Темерник».

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#Виктория Прутковская#Город#Спорт#Новости#Строительство
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