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«Осень — вторая весна»: в четверг 10 ноября в Ростове будет ясная и прохладная погода

9 ноября 16:39
Фото: 1MI
В четверг 10 ноября в Ростове прогнозируются холодный ветер и ясное небо, заверяют синоптики.
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Погода

В четверг 10 ноября жителей Ростова ожидает прохладная и ясная погода. Температура воздуха днем составит +11 градусов, ночью — +6. Небо будет ясным, дождя не ожидается. Скорость ветра четыре метра в секунду.

Облачная и холодная погода ожидается на этой неделе в Ростовской области
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Такая погода продержится в городе до начала выходных. Уже в субботу 12 ноября небо заволокут тучи, однако осадков не прогнозируется. Также в субботу и воскресенье ожидается небольшое похолодание до +10 градусов днем и +4 ночью. Ветер разгонится до пяти метров в секунду.

Ранее синоптики предупреждали о переменчивой погоде в Европейской части России.

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