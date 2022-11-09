Такая погода продержится в городе до начала выходных. Уже в субботу 12 ноября небо заволокут тучи, однако осадков не прогнозируется. Также в субботу и воскресенье ожидается небольшое похолодание до +10 градусов днем и +4 ночью. Ветер разгонится до пяти метров в секунду.