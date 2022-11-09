Разбирательства между застройщиком и чиновниками длились до октября 2020 года, когда в городе законодательно запретили многоэтажную застройку набережной. Но и это не остановило «ДЛВ Инвест». Компания оспорила запрет в суде и выиграла дело, отказ выдать разрешение на стройку признали незаконным. После еще полутора лет судебных разбирательств застройщик всё-таки получил разрешение на возведение ЖК.