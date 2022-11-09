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Ростовский застройщик, годами судившийся с властями, взялся за новый проект

9 ноября 13:13
Фото: 1MI
Застройщик «ДЛВ Инвест», известный судами с чиновниками Ростова, возьмется за новый проект рядом со старым аэропортом, советующий документ подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Мэрия Ростова дала разрешение компании «ДЛВ Инвест» разработать проекты планировки и межевания участка перед старым аэропортом. Размер земли, выделенный под новый проект, составляет 2,7 гектара. Участок находится на улице Зеленой. Что именно планируется возвести на этом месте, в документе не уточняется. Однако на создание проекта планировки и межевания «ДЛВ Инвест» дан год.

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Застройщик знаменит многолетними судебными спорами с администрацией Ростова за право возведения жилого комплекса рядом с Ворошиловским мостом. Еще в 2014 году компания «ДЛВ Инвест» хотела построить ЖК из двух башен. Однако проект вызвал опасения как у архитекторов, так и у общественности.

Разбирательства между застройщиком и чиновниками длились до октября 2020 года, когда в городе законодательно запретили многоэтажную застройку набережной. Но и это не остановило «ДЛВ Инвест». Компания оспорила запрет в суде и выиграла дело, отказ выдать разрешение на стройку признали незаконным. После еще полутора лет судебных разбирательств застройщик всё-таки получил разрешение на возведение ЖК.

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