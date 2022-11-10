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Двое полицейских в Ростове-на-Дону попались на крупной взятке

Вчера, 06:48
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, задержали двух сотрудников отдела по борьбе с коррупцией за получение взятки.

Источники в силовых структурах рассказал 1Rnd, что фигуранты попросили 90 тысяч рублей у продавщицы верхней одежды. Она нарушила закон и таким образом могла избежать ответственности.

«Женщина позвонила в ФСБ, после чего ей объяснили порядок действий. Она передала средства через посредника», — сказано в сообщении.

Ростовчане заявили, что их удивили обыски в полиции и дело о 40-миллионной взятке
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Отмечается, что в момент задержания нашли только пять тысяч рублей. Теперь возбудили уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства.

Официальной информации не появлялось, она уточняется.

Ранее ростовчане заявили, что их удивили обыски в полиции и дело о 40-миллионной взятке.

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#Илья Протвинов#Взятка#Полиция#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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