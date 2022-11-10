Двое полицейских в Ростове-на-Дону попались на крупной взятке

Источники в силовых структурах рассказал 1Rnd, что фигуранты попросили 90 тысяч рублей у продавщицы верхней одежды. Она нарушила закон и таким образом могла избежать ответственности.
«Женщина позвонила в ФСБ, после чего ей объяснили порядок действий. Она передала средства через посредника», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в момент задержания нашли только пять тысяч рублей. Теперь возбудили уголовное дело и устанавливаются все обстоятельства.
Официальной информации не появлялось, она уточняется.
Ранее ростовчане заявили, что их удивили обыски в полиции и дело о 40-миллионной взятке.