«Я молчу о ценах, которые, во-первых, выше, чем в Москве или Питере: от 400 до 2500 тысяч долларов. Во-вторых, они увеличиваются еще на треть, когда собственник видит, что ты не грузин. И даже если деньги есть, можно остаться ни с чем. Почти никто не хочет заключать договор с теми, у кого российские паспорта. Мне знакомые помогли найти арендодателя, который готов сдавать без договора», - говорит эмигрант.