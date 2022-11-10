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Украинский боевик Мурыга пустил слезу во время суда в Ростове-на-Дону

Вчера, 09:53
Фото: unsplash.com
В Ростове-на-Дону во время судебного разбирательства на лице украинского боевика Дениса Мурыги появились слезы.

Суд над представителем запрещенной в РФ украинской группировки «Айдар*» состоялся в среду, 9 ноября. Она признана экстремистской по решению суда.

По информации СМИ, Мурыга заявил, что его везли из Таганрога в Ростов с мешком на голове. На его щеках увидели слезы, которые он стер руками.

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Во время заседания Мурыга признался, что участвовал в вооруженной группировке. Окончательное решение суд еще не вынес. 

Ранее в Ростове-на-Дону на 19 лет посадили полковника украинской разведки Штыбликова. 

* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Спецоперация#Происшествия
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