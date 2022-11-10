Суд над представителем запрещенной в РФ украинской группировки «Айдар*» состоялся в среду, 9 ноября. Она признана экстремистской по решению суда.
По информации СМИ, Мурыга заявил, что его везли из Таганрога в Ростов с мешком на голове. На его щеках увидели слезы, которые он стер руками.
Во время заседания Мурыга признался, что участвовал в вооруженной группировке. Окончательное решение суд еще не вынес.
Ранее в Ростове-на-Дону на 19 лет посадили полковника украинской разведки Штыбликова.
* Батальон «Айдар» признан террористической организацией и запрещен в РФ.