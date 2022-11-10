Южный окружной военный суд приговорил Дмитрия Штыбликова к 19,5 года заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима.
Оказалось, что в 2014 году, когда Крым стал частью России, Штыбликов по заданию руководства остался здесь. Он получил российский паспорт и работал в воинской части.
Фигурант собирался секретную информацию и передавал ее на Украину. По данному факту возбудили уголовное дело, вынесенный приговор вступил в силу.
Добавим, что в 2017 году Штыбликова осудили на 5 лет за подготовку взрывов в Крыму.
Ранее украинский боевик Мурыга в Ростове признал участии в вооруженной банде.