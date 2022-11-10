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В Ростове-на-Дону на 19 лет посадили полковника украинской разведки Штыбликова

Вчера, 08:40
Фото: Страница в соцсети
Дмитрий Штыбликов
В Ростове-на-Дону огласили приговор полковнику нелегальной разведки ГУР Минобороны Украины за госизмену, сообщили в ФСБ.

Южный окружной военный суд приговорил Дмитрия Штыбликова к 19,5 года заключения. Этот срок он проведет в колонии строгого режима. 

Оказалось, что в 2014 году, когда Крым стал частью России, Штыбликов по заданию руководства остался здесь. Он получил российский паспорт и работал в воинской части.

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Фигурант собирался секретную информацию и передавал ее на Украину. По данному факту возбудили уголовное дело, вынесенный приговор вступил в силу.

Добавим, что в 2017 году Штыбликова осудили на 5 лет за подготовку взрывов в Крыму.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Приговор#Суд#Происшествия#Илья Протвинов
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