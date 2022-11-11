Уход нашей армии из Херсона вызвал в российском обществе с одной стороны негодование, а с другой — психологическую растерянность. Однако, по словам политолога, в Донецкой народной республике отношение к этому событию несколько иное.
«Людям попросту некогда рефлексировать. Ведь в том же Артемовске, где я был в командировке, и на его восточных окраинах идут уличные бои. Также идут бои и в Красном Лимане. Километр за километром наша армия продвигается к границе Донецкой области 2014 года. Ежедневно под огнём противника оказываются Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и другие населённые пункты», - рассказывает Александр Сухарь.
Во-вторых, по словам собеседника, Донбасс уже восьмой год живёт в условиях боевых действий. Люди здесь хорошо знают, что такое отступление и наступление, оккупация и освобождение.
«Местные жители живут в условиях, когда фронт двигается. Они хорошо понимают, что не всегда победа достигается последовательным наступлением, - отмечает эксперт. - Этих наших людей неонацистский киевский режим убивал много лет. А западный мир делал вид, будто ничего не происходило».
Спикер подчеркивает, что достаточно хотя бы один раз попасть на Аллею ангелов, где упокоены души убитых киевскими боевиками детей, чтобы навсегда изменить свое отношение и к Донбассу, и специальной военной операции России на территории Украины.