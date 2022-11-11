«Людям попросту некогда рефлексировать. Ведь в том же Артемовске, где я был в командировке, и на его восточных окраинах идут уличные бои. Также идут бои и в Красном Лимане. Километр за километром наша армия продвигается к границе Донецкой области 2014 года. Ежедневно под огнём противника оказываются Донецк, Макеевка, Горловка, Ясиноватая и другие населённые пункты», - рассказывает Александр Сухарь.